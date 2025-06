Der Zeitplan des 24h-Rennens auf dem Nürburgring

Das 24h-Rennen auf dem Nürburgring ist auch in diesem Jahr Publikumsmagnet

Nach dem 24h-Rennen ist vor dem 24h-Rennen: Am kommenden Wochenende steigt vor rund 240.000 Zuschauern die große Motorsportparty am Nürburgring. SPEEDWEEK sagt euch, wann die Sitzungen stattfinden.

Auch in diesem Jahr finden die ADAC RAVENOL 24h Nürburgring mit einem bunten Teilnehmerfeld statt. Von einem Porsche 911 GT3 R bis zu einem Dacia Logan und über einem Aston Martin Vantage GT3 bis zum selbstkonstruierten VW Beetle RSR nimmt an dem Rennen eine bunte Fahrzeugmischung teil. Mit 141 Fahrzeugen ist die vorläufige Teilnehmerliste so gut gefüllt, wie seit einigen Jahren nicht mehr.

Zur 2025er Ausgabe hat der ausrichtende ADAC Nordrhein Hand am Qualifikationssystem der Traditionsveranstaltung angelegt.

Insgesamt finden drei ausführliche Qualifikationssitzungen statt, bei denen die Teilnehmer Hand an ihren Fahrzeugen anlegen können und die Boliden perfekt auf die legendäre Nürburgring-Nordschleife einstellen können. Am Freitag-Mittag wird im Top-Qualifying zudem über die besten Startplätze entschieden, wenn die schnellsten GT3-Fahrzeuge in einer Art Einzelzeitfahren auf der Nordschleife unterwegs sind.

Das Rennen zweimal um die Uhr startet am Samstag um 16:00 Uhr. Der deutsche Free-TV-Sender Nitro wird dabei erneut das komplette Rennen Live übertragen. Der Sender der RTL-Gruppe peilt mit der Übertragung einen Weltrekord für die längste TV-Übertragung eines Live-Sportevents an.

Zudem gibt es vor Ort viele Highlights für die zahlreichen Zuschauer, es wird erneut mit 240.000 Zuschauern und mehr gerechnet! Als erstes Highlight steigt am Mittwoch nach einjähriger Auszeit der Adenauer Racing Day.

Zeitplan 24h Nürburgring 2025:

19.06.2025:

13:00 – 15:00 Uhr – Qualifying 1

20:00 – 23:30 Uhr – Qualifying 2

20.06.2025:

13:20 – 14:30 Uhr – Top-Qualifying

16:15 – 17:45 Uhr – Qualifying 3 (ohne SP9-Fahrzeuge)

21.06.2025:

12:00 – 12:40 Uhr – Warm Up

14:10 – 15:15 Uhr – Startaufstellung

16:00 Uhr – Rennstart

Den kompletten Zeitplan mitsamt Rahmenprogramm hat die Organisation hinterlegt.