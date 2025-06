DTM-Team Dörr Motorsport mit McLaren Artura Trophy

Das DTM-Team Dörr Motorsport wird mit einem McLaren Artura Trophy Evo beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring starten. Timo Glock startet nach Operation nicht, Mike David Ortmann ersetzt ihn.

Dörr Motorsport stellt sich einer der größten Herausforderungen im internationalen Motorsport: dem legendären ADAC RAVENOL 24h-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife. Bei der diesjährigen Ausgabe tritt das Team mit einem leistungsstarken GT4-Aufgebot an – darunter erstmals McLaren Artura Trophy Evo sowie zwei bewährte Aston Martin Vantage GT4. Unterstützt wird das Engagement erneut durch den langjährigen Technologiepartner Pirelli.

Mit dem Einsatz des McLaren Artura Trophy Evo feiert Dörr Motorsport nicht nur eine Premiere, sondern setzt zugleich ein technisches Ausrufezeichen. Flankiert wird der McLaren von zwei Aston Martin Vantage GT4, mit denen das Team bereits über reichlich Erfahrung auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt verfügt.

«Das 24h-Rennen ist für uns eines der wichtigsten Highlights der Saison. Mit unserem vielseitigen GT4-Line-up und einer sehr exklusiven Fahrerbesetzung gehen wir bestens vorbereitet und hochmotiviert in dieses Wochenende», erklärt Teambesitzer Rainer Dörr. «Der McLaren Artura Trophy Evo ist für uns ein spannendes Projekt, das perfekt in unser Konzept passt. Gemeinsam mit unseren bewährten Aston Martin GT4 und der Unterstützung von Pirelli wollen wir um Top-Platzierungen in der Klasse SP8T und SP10 kämpfen.»

Das Fahreraufgebot auf dem McLaren Artura Trophy Evo ist hochkarätig besetzt: Ben Dörr als aktiver DTM-Pilot und McLaren Junior Pro Driver, Phil Dörr, Mike David Ortmann und Volker Strycek bilden ein erfahrenes und vielseitiges Quartett. Mit einer Mischung aus Speed, Streckenkenntnis und Langstreckenerfahrung gehört dieses Line-up zu den stärksten in der Klasse.

Ursprünglich sollte DTM-Pilot Timo Glock das Rennen in dem McLaren bestreiten. Doch aufgrund einer Routine-Operation wird Glock nicht an den Start gehen können und der zweimalige ADAC GT4 Germany-Meister Ortmann ersetzt ihn.

«Mit dieser Kombination aus jungem Talent und erfahrenen Routiniers gehen wir mit viel Vertrauen ins Rennen. Besonders stolz sind wir, mit Volker Strycek – den ersten DTM-Champion und absoluten Nordschleifen-Experten – im Team zu haben», betont Team-Manager Robin Dörr

Die bewährte Partnerschaft mit Pirelli spielt auch beim diesjährigen 24h-Rennen eine zentrale Rolle. Als exklusiver Reifenpartner bringt der italienische Premiumhersteller nicht nur Motorsport-Know-how, sondern auch speziell abgestimmte Reifenlösungen für die extremen Anforderungen der Nordschleife mit.

«Pirelli ist für uns ein entscheidender Baustein im Gesamtpaket. Die Performance und Standfestigkeit der Reifen sind auf der Nordschleife ein Schlüssel zum Erfolg – gerade über 24 Stunden», so Robin Dörr weiter.