David Schumacher über spontanen GT Masters-Einsatz

Zusammen mit Max Reis trat Schumacher an

David Schumacher musste beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring spontan an den Start gehen, da sich Niklas Kalus beim Trackwalk verletzte. Schumacher traf erst kurz vor dem ersten Rennen an der Strecke ein.

Spontanität musste David Schumacher am Wochenende beweisen. Niklas Kalus, Teamkollege von Max Reis beim Haupt Racing Team, verletzte sich am Freitagabend beim Trackwalk und musste für das restliche Wochenende passen. Also suchte das Team kurzfristig Ersatz – und fand den Ford Performance-Werksfahrer Schumacher.

«Ich habe Samstagmorgen um acht Uhr einen Anruf von Uli Fritz bekommen, dass ich bitte an den Nürburgring kommen und das Cockpit von Niklas übernehmen soll», erklärte der 23-Jährige. Sieben Stunden später – und damit knapp vor Rennstart - stand er in der Eifel und wurde direkt ins kalte Wasser geworfen.

«Ich hatte eigentlich ein doppeltes Endurance-Rennen mit der Autofahrt und meinem Stint hinterher. Es hat ein paar Runden gedauert, um mich ans Auto zu gewöhnen, zumal es mein erstes Mal mit dem Pirelli-Reifen auf dem Mustang war. In der ersten Runde habe ich mich auch etwas vertan, weil ich noch die alten Bremspunkte im Kopf hatte. Danach ging es recht gut nach vorne», so Schumacher abschließend.

Der spontane Einsatz hätte für Schumacher mit Rang vier am Samstag und Platz zwei am Sonntag sehr gut, so dass er seinem Partner Max Reis dabei helfen konnte, wichtige Punkte für die Meisterschaft einzufahren.