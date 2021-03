Weitere Programme für 2021 im ADAC GT Masters nun fix

Das GRT Grasser Racing Team hat nun die Fahrerpaarung für den vierten Lamborghini Huracán GT3 bestätigt. Clemens Schmid und Mike David Ortmann sitzen im Cockpit. Auch Schubert Motorsport ist 2021 wieder dabei.

Die guten Nachrichten für das ADAC GT Masters reißen nicht ab: Die Serie hat für 2021 bekanntlich das Prädikat der 'Deutschen GT-Meisterschaft' vom DMSB verliehen bekommen und wird natürlich auch wieder mit einem richtig guten Startfeld aufwarten. Insgesamt werden rund 30 GT3-Rennwagen erwartet. Nach und nach verkünden nun auch immer mehr Rennställe ihre sportlichen Programm für den Einsatz in der so spektakulären Liga der Supersportwagen.

So hat das GRT Grasser Racing Team nun mitgeteilt, wer den vierten Lamborghini Huracán GT3 pilotieren soll. Dabei handelt es sich um Clemens Schmid und Mike David Ortmann. Beide haben bereits viele Rennen im ADAC GT Masters bestritten und somit einen großen Erfahrungsschatz.

«Mit Clemens Schmid und Mike David Ortmann haben wir eine ausgezeichnete Silber-Fahrerpaarung gefunden», erklärt Teamchef Gottfried Grasser. «Ich freue mich sehr, dass Clemens auch dieses Jahr bei uns an Bord ist. Die vergangene Saison war für ihn nicht immer ganz einfach, doch ich bin mir sicher, dass er zusammen mit seinem neuen Teamkollegen ein gutes Jahr haben wird. Mike David ist ein schneller Fahrer, der im GT3-Sport über die notwendige Erfahrung verfügt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die beiden zusammen erfolgreich sein werden. Mit diesem letzten Puzzleteil haben wir unsere vier Lamborghini Huracán GT3 EVO ausgezeichnet besetzt. Im April starten wir mit dem offiziellen Pre-Season-Test in Oschersleben in die neue Saison. Die Resonanz auf das ADAC GT Masters 2021 ist fantastisch und wir können es kaum erwarten.»

Der Rennstall aus der Steiermark hat zuvor schon die anderen drei Fahrerpaarungen für das ADAC GT Masters enthüllt. So werden auch Mirko Bortolotti/Albert Costa Balboa, Rolf Ineichen /Franck Perera sowie Steijn Schothorst/Tim Zimmermann für das GRT Grasser Racing Team ins Lenkrad greifen.

Schubert Motorsport wieder mit BMW M6 GT3

Auch Schubert Motorsport lässt sich die Chance nicht entgehen, 2021 in der Deutschen GT-Meisterschaft zu starten. Dabei setzt der Rennstall aus Oschersleben wieder auf den bewährten BMW M6 GT3. Derzeit steht jedoch noch nicht fest, welche Piloten am Steuer sitzen werden.

Schubert kam 2020 (nach einem Jahr Pause) zurück ins ADAC GT Masters. Beim Rennen auf dem Red Bull Ring konnte sogar ein Laufsieg eingefahren werden. Insgesamt hat das Team schon elf Triumphe im ADAC GT Masters errungen und zählt somit zu den erfolgreichsten Rennställen überhaupt.

«Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung für Schubert Motorsport», so Teamchef André Schubert. «Der Zusammenhalt in unserem Team sowie unsere starken Partner und Sponsoren haben die Rückkehr in das ADAC GT Masters trotz der schwierigen Umstände in der Welt möglich gemacht. Es war ein wichtiger Schritt und wir freuen uns darauf, mit dem BMW M6 GT3 wieder in der stärksten GT3-Serie der Welt anzugreifen.»

Saisonstart des ADAC GT Masters ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben.