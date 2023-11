FIA GT World Cup auch 2023 mit Pirelli-Reifen

Die GT3-Asse fahren in Macau mit Pirelli-Reifen

Die Teilnehmer des FIA GT World Cup starten auch 2023 auf Einheitsreifen von Pirelli. Die Reifen sind erstmals mit der RFID-Technologie ausgestattet. Strecke eine besondere Herausforderung für Reifenhersteller.

Pirelli wird in diesem Jahr alle Teilnehmer des FIA GT World Cup mit seinem bewährten P Zero DHF-Reifen beliefern, der weltweit in mehreren Meisterschaften mit GT3-Fahrzeugen eingesetzt wird.

Der P Zero DHF ist ein sehr vielseitiger Verbundreifen, der sich gut für die anspruchsvolle Natur des Macau Guia Circuit eignet, der auf der 6,276 Kilometer langen Runde eine Mischung aus langsamen und schnellen Kurven sowie eine kombinierte abrasive Oberfläche aufweist. Zudem fordert die Strecke mit häufig hohen Streckentemperaturen und einer erheblichen Streckenentwicklung von Sitzung zu Sitzung.

Während des gesamten Wettbewerbs werden jedem Fahrzeug fünf Sätze Trockenreifen und drei Sätze Regenreifen zugeteilt. Zum ersten Mal in einem von der FIA genehmigten Wettbewerb für GT3-Maschinen wird neben der Verwendung scannbarer Barcodes an den äußeren Seitenwänden auch RFID-Technologie zum Einsatz kommen, die eine lückenlose automatische Überwachung der Reifen ermöglicht.

Der italienische Reifenhersteller setzt seine langjährige Beziehung mit der FIA im GT3-Rennsport fort, die auf die Erstaustragung des FIA GT World Cup im Jahr 2015 zurückgeht und auch den FIA GT Nations Cup 2018 sowie die beiden Ausgaben der FIA Motorsport Games.

Marek Nawarecki, FIA Senior Circuit Sport Director, sagt: «Der FIA GT World Cup findet im Rahmen des Macau Grand Prix statt und stellt eine einzigartige Herausforderung unter den Wettbewerben für GT3-Fahrzeuge dar. Auf dem Guia Circuit sind keine Tests vor der Veranstaltung möglich. Daher ist es wichtig, einen zuverlässigen Reifen zu haben, dem Teams und Fahrer zu 100 % vertrauen können. Pirelli bringt umfangreiche Erfahrungen aus verschiedenen Formen des Motorsports mit, verfügt über eine etablierte Zusammenarbeit mit der FIA in verschiedenen Disziplinen und Serien und verfügt über eine sehr starke Präsenz auf dem weltweiten GT3-Markt. Das ist eine natürliche Partnerschaft für den FIA GT World Cup, die aus vielen Gründen Sinn macht.»

Mario Isola, Pirelli-Motorsportchef, sagt: «Wir freuen uns, im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung zur Belieferung des prestigeträchtigen FIA GT World Cup nach Macau zurückzukehren. eines der wahren Highlights der internationalen GT-Rennszene. Außerdem beliefern wir die Formel-3-Weltmeisterschaft exklusiv mit unseren maßgeschneiderten P Zero-Reifen: Das Rennen, das jeder junge Fahrer gewinnen möchte, wie ein kurzer Blick auf die illustre Liste der bisherigen Sieger zeigt. Aus der Sicht eines Reifenlieferanten hat Macau nicht nur den Glamour, der diese Rennstrecke zu einer Rennlegende macht, sondern sie birgt auch eine enorm abwechslungsreiche technische Herausforderung: von den extrem breiten Geraden des Stadtabschnitts bis hin zum kurvigen und anspruchsvollen hügeligen Sektor bis zur wohl langsamsten und engsten Haarnadelkurve in der Geschichte des Motorsports.»