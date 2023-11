Prototype Cup Germany veröffentlicht 2024er Kalender

Der Prototype Cup Germany fährt auch 2024 dreimal im Rahmen der DTM. Die spektakulären LMP3-Boliden haben ihr Saisonfinale auf dem Sachsenring, auf dem sie erstmals gastieren.

Der Prototype Cup Germany geht 2024 in die dritte Saison und tritt dabei auf sechs attraktiven Rennstrecken in Deutschland, den Niederlanden und Belgien an. Drei der sechs Events finden auf der reichweitenstarken Plattform der DTM statt. Die Saison beginnt gleich mit einem Highlight: Die vom ADAC und der niederländischen Agentur Creventic organisierte Serie reist nach Spa-Francorchamps in Belgien und startet auf der legendären Formel-1-Strecke vom 19. bis 21. April in die Saison. Eine Premiere wartet auf den Prototype Cup Germany zum Saisonende: Das Finale wird vom 6. bis 8. September im Rahmen der DTM auf dem Sachsenring ausgetragen, erstmals sind damit Le-Mans-Prototypen auf der anspruchsvollen Berg- und Talbahn bei Chemnitz zu Gast.

Nach dem Saisonstart in Spa-Francorchamps, bei dem die LMP3-Serie im Rahmen der 24h Series startet, folgt das erste von insgesamt drei Gastspielen im Rahmen der DTM – den kompletten DTM-Kalender könnt ihr hier einsehen. Vom 24. bis 26. Mai kehrt die LMP3-Rennserie dann auf den Lausitzring zurück. Auf der Strecke in Brandenburg war der Prototype Cup Germany bereits 2022 unterwegs und sorgte für abwechslungsreiche Rennen. Im Anschluss folgt vom 12. bis 14. Juli das zweite Auslandsgastspiel der Saison 2024 auf dem Circuit Zandvoort. Der Kurs in den niederländischen Nordseedünen wird im Rahmen der Summer Trophy angesteuert.

Im August geht es zunächst vom 9. bis 11. August auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg zum ADAC Racing Weekend. Vom badischen Motodrom aus geht es direkt in die Eifel, wo auf dem Nürburgring vom 16. bis 18. August im Rahmen der DTM das vorletzte Rennwochenende der Saison auf der Agenda steht.

Die Termine des Prototype Cup Germany vermeiden Überschneidungen mit dem Michelin Le Mans Cup des 24h-Le-Mans-Veranstalter ACO. Somit besteht für Teams und Fahrer die Möglichkeit, auf beiden Plattformen anzutreten.

Rennkalender Prototype Cup Germany 2024:

19.04. – 21.04. – Spa-Francorchamps (24H Series)

24.05. – 26.05. – Lausitzring (DTM)

12.07. – 14.07. – Zandvoort (Zandvoort Summer Trophy)

09.08. – 11.08. – Hockenheimring (ADAC Racing Weekend)

16.08. – 18.08. – Nürburgring (DTM)

06.09. – 08.09. – Sachsenring (DTM)