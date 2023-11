GT World Challenge und FIA WEC 2024 für Rossi?

Das Valentino Rossi 2024 im GT World Challenge Europe Endurance Cup startet, gilt als sicher. Dazu wird es immer wahrscheinlicher, dass er in der FIA WEC starten. Start im GT World Challenge Europe Sprint Cup unsicher.

Valentino Rossi kommt seinem großen Traum vom Start beim legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans immer näher. Der Start des neunmaligen Motorradweltmeisters und BMW-Werksfahrers in der Langstreckenweltmeisterschaft wird immer wahrscheinlicher. Dazu machte er beim Saisonfinale der Serie in Bahrain während einem TV-Interview Andeutungen.

Rossi besuchte das Saisonfinale im Golfstaat Bahrain und nahm am Rookietest teil. Während dem Rookietest steuerte er einen LMP2 der WRT-Mannschaft. Der Test gilt nicht als Vorbereitung des Italieners auf ein Rennprogramm, sondern eher als Wunscherfüllung, da Rossi Teamchef Vincent Vosse schon längere Zeit fragte, ob er das Fahrzeug einmal testen kann.

«Ich bin mit diesem Team zwei Jahre lang gefahren und es ist ein sehr gutes Team», so Rossi in einem TV-Interview während dem Rennen. «Ich bin sehr glücklich. Ich bin hierhergekommen, um das Rennen zu sehen, denn vielleicht werde ich nächstes Jahr in der WEC fahren, wir werden sehen. Morgen werde ich zum ersten Mal das LMP2-Auto ausprobieren, denn ich habe Vincent Vosse gebeten, das Auto auszuprobieren und morgen wäre eine gute Option. Ich war sehr neugierig, das Auto zu fahren. Nächstes Jahr in der WEC zu sein ist das Ziel, wir werden es versuchen.»

Der Start von Valentino Rossi würde in der neuen LMGT3-Klasse erfolgen, die in der kommenden Saison die GTE-Klasse ersetzen wird. BMW-Werksfahrer Rossi würde dort gemeinsam mit WRT in einem M4 GT3 an den Start gehen. Die offizielle Teilnahme der belgischen Erfolgsmannschaft in der GT3-Klasse ist zwar noch nicht bestätigt, gilt aber als sicher.

Daneben gilt der Verbleib des Italieners im GT World Challenge Europe Endurance Cup als sicher. «Ich werde auf jeden Fall weiterhin hier im GT World Challenge Europe Endurance Cup starten», so Rossi beim 2023er Saisonfinale der SRO-Rennserie in Barcelona auf einer Pressekonferenz gegenüber Speedweek. Ob «Il Dottore» auch weiterhin die ganze Saison im GT World Challenge Europe Sprint Cup startet ist unsicher.