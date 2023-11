Zwei Ferrari starten bei FIA GT World Cup in Macau

Harmony Racing setzt zwei Ferrari beim FIA GT World Cup in Macau ein. Werksfahrer Daniel Serra steuert für das Team einen Ferrari 296 GT3. Zudem setzt der Rennstall einen älteren 488 GT3 Evo ein.

Bei der 70. Ausgabe des Großen Preises von Macau, das am Wochenende vom 18. bis 19. November auf dem Stadtkurs des ehemaligen portugiesischen Protektorats ausgetragen wird, werden im Rahmen des FIA GT World Cup, dem Rennen der GT3-Klasse, zwei Ferraris antreten. Der brasilianische Ferrari-Vertragsfahrer Daniel Serra wird am Steuer des 296 GT3 von Harmony Racing mit der Startnummer 51 sitzen, während der chinesische Fahrer Weian Chen in den 488 GT3 Evo 2020 mit der Startnummer 52 steuern wird.

Wie üblich ist der Macau Grand Prix eine Veranstaltung zum Saisonende, bei der viele Rennen auf dem Programm stehen. Eines der beliebtesten ist der FIA GT World Cup, der auf dem 6,2 Kilometer langen Guia Circuit ausgetragen wird, der als eine der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt gilt. Die Strecke weist einige sehr langsame Kurven auf, darunter die legendären "Lisboa"- und "R"-Kurven, die sich mit einem schnellen Abschnitt im ersten Sektor abwechseln.

Serras Auto ist eines der 21 Fahrzeuge, die für das Rennen angemeldet sind. «Ich bin begeistert, dass ich zum ersten Mal nach Macau fahre, um mit einem Auto wie dem 296 GT3 bei seinem Debüt bei diesem einzigartigen Event zu starten», so der 39-jährige Fahrer aus São Paulo. «Es wird eine große Herausforderung für mich und das Team sein. Die Strecke ist eng und hat ein sehr anspruchsvolles Layout mit sehr langsamen Kurven. Wir werden nicht viel Zeit haben, um vor dem Start des Rennens zu testen, aber wir werden unser Bestes geben, um bei dieser neuen Erfahrung ein gutes Ergebnis zu erzielen.»

Harmony Racing wird auch den 488 GT3 Evo 2020 einsetzen, der von Weian Chen gefahren wird. «Ich bin stolz darauf, Ferrari zurück auf die legendären Straßen von Macau zu bringen, nicht nur als Teamchef, sondern auch als Fahrer», erklärte er. «Der neue Ferrari 296 GT3 hat bereits auf vielen Rennstrecken weltweit unglaubliche technische Werte gezeigt, daher sind wir begeistert, das Team zu sein, das den Wagen bei seinem Debüt auf dem Guia Circuit in Macau fahren wird.» Weian Chen fügt hinzu: «Ich glaube, wir haben eine perfekte Besetzung, die von Daniels und meinen eigenen Erfahrungen profitiert, vor allem bei Rennen auf den Straßen von Macau. Gemeinsam werden wir eine Top-Platzierung anstreben.»