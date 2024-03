WRT mit weiterer Bestzeit bei GT World Challenge-Test

Auch in der Nachmittagssitzung des ersten GT World Challenge Europe-Testtags auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet geht die Bestzeit an den WRT BMW von Charles Weerts, Dries Vanthoor und Sheldon van der Linde.

Auch in der Nachmittagssitzung des Vorsaisontests der GT World Challenge Europe geht die Bestzeit an WRT. Der BMW M4 GT3 mit der Startnummer #32 umrundete den Circuit Paul Ricard in 1:53.324 Minuten und war damit etwas langsamer als am Vormittag. Die Zeitnahme führt bei den Testtagen keine Fahrer, für das Fahrzeug wurden aber bereits zuvor die BMW-Werksfahrer Dries Vanthoor, Charles Weerts und Sheldon van der Linde bestätigt.

Rang zwei geht an den CSA Racing Audi. 0,025 Sekunden trennten die Fahrzeuge in der Nachmittagssitzung in Le Castellet.

Mit nur weiteren 0,002 Sekunden Rückstand folgt der BMW M4 GT3 der britischen Century Motorsport-Mannschaft.

Ergebnis (Top 10):

1. Team WRT – BMW M4 GT3 (#32)

2. CSA Racing – Audi R8 LMS GT3 (#111)

3. Century Motorsport - BMW M4 GT3 (#992)

4. Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R (#97)

5. Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3 (#25)

6. Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3 (#77)

7. AlManar by GetSpeed - Mercedes-AMG GT3 (#777)

8. Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3 (#2)

9. WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 (#48)

10. 2 Seas Motorsport – Mercedes-AMG GT3 (#60)