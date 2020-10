Aragón: Drama und Sieg für Yari Montella (Speed-up)

Der Sonntag in Aragón begann für Moto2-EM-Leader Yari Montella ereignisreich, im zweiten Rennen meldete er sich aber an der Spitze zurück. Der Sieg in Rennen 1 ging an Alessandro Zaccone.

Noch bevor das erste Rennen des Tages für die Moto2-EM in Aragón begann, kam es bei leicht einsetzendem Regen zum Drama für den Tabellenführenden: Yari Montella kollidierte mit Alejandro Medina in der Warm-up-Lap und konnte so gar nicht erst an den Start gehen!



Den Sieg machten sich dann Alessandro Zaccone (Promoracing) und Niki Tuuli (Team Stylobike) aus – mit dem besseren Ende für den Italiener, um gerade einmal 0,059 Sekunden. Xavi Cardelus stand als Dritter erstmals in dieser Saison auf dem Podest.

Im zweiten Rennen des Sonntags betrieb Montella mit einem Sieg Wiedergutmachung, er setzte sich aber erst im Finish gegen Tuuli durch. Der Speed-up-Pilot geht nun mit einem Vorsprung von 23 Punkten auf den Finnen in das EM-Finale in Valencia am 31. Oktober und 1. November. Zwei Rennen sind noch zu fahren.

Kiefer-Fahrer Lukas Tulovic, der das Aragón-Wochenende verletzungsbedingt verpasste, ist auf den 13. Gesamtrang zurückgefallen.

Moto2-EM Aragón, Rennen 1, Sonntag 4.10.

1. Alessandro Zaccone, Kalex

2. Niki Tuuli, Kalex, + 0,059 sec

3. Xavier Cardelús, Kalex, + 7,286

4. Taiga Hada, Kalex, + 7,543

5. Keminth Kubo, Kalex, + 9,414

6. Peerapong Boonlert, + 11,352

7. Alex Toledo, Yamaha, + 28,768 (SS600)

8. Sam Wilford, Kalex, + 30,035

9. Adam Norrodin, Kalex, + 40,118

10. Mattia Rato, Kalex, + 43,045



Ferner:

13. Leon Orgis, Yamaha, + 1:06,493 min (SS600)

15. Andreas Kofler, Yamaha, + 1:18,946 min (SS600)

Moto2-EM Aragón, Rennen 2, Sonntag 4.10.

1. Yari Montella, Speed-up

2. Niki Tuuli, Kalex, + 0,160

3. Alessandro Zaccone, Kalex, + 10,212

4. Kemith Kubo, Kalex, + 13,546

5. Alejandro Medina, Kalex, + 16,571

6. Alex Toledo, Yamaha, + 22,863 (SS600)

7. Sam Wilford, Kalex, + 28,349

8. Adam Norrodin, Kalex, + 28,458

9. Takeshi Ishizuka, Kalex, + 28,845

10. Mattia Rato, Kalex, + 29,005



Ferner:

12. Leon Orgis, Yamaha, + 48,312 (SS600)

16. Andreas Kofler, Yamaha, + 1:06,283 min (SS600)

17. Kevin Orgis, Suter, + 1 Lap

Moto2-EM, Stand nach 9 von 11 Rennen:

1. Montella, 195 Punkte. 2. Tuuli, 172. 3. Zaccone, 154. 4. Medina, 98. 5. Hada, 85. 6. Cardelús, 63. 7. Norrodin, 63. 8. Toledo, 56. 9. Adeguer, 50. 10. Biesiekirski, 49. Ferner: 13. Tulovic, 42.