Aragón: Drei Siege für Guevara, Punkte für Geiger

KTM-Pilot Izan Guevara dominierte das Rennwochenende der Moto3-Junioren-WM in Aragón mit insgesamt drei Siegen. Der 18-jährige Dirk Geiger punktete als 14. im zweiten Rennen des Sonntags.

Izan Guevara ließ auf den Sieg am Samstag in Aragón auch am Sonntag zwei weitere Triumphe folgen. Damit liegt der KTM-Pilot aus dem Aspar Team in der Moto3-Junioren-WM vor dem Finale in Valencia (mit ebenfalls drei Rennen am 31.10. und 1.11.) nur noch zehn Punkte hinter Leader Xavier Artigas aus dem Leopard Junior Team.

Artigas musste sich zwar als Zweiter im zweiten Rennen des Sonntags auf dem Zielstrich nur um 0,017 Sekunden geschlagen geben, zuvor landete er allerdings nur auf dem fünften Platz. Mit ein Grund dafür war ein Long-Lap-Penalty, denn der Spanier hatte das Prozedere in der Startaufstellung nicht korrekt ausgeführt.

Die gute Nachricht aus deutschsprachiger Sicht: Dirk Geiger aus dem Cuna de Campeones PrüstelGP Team nahm im letzten Rennen des Aragón-Wochenendes als 14. die ersten zwei Punkte der Saison mit.

CEV Moto3-Junioren-WM Aragón, Rennen 1, Sonntag, 4.10.

1. Izan Guevara, KTM

2. Pedro Acosta, KTM, + 0,170 sec

3. José Garcia, Honda, + 0,263

4. Daniel Holgado, KTM, + 0,390

5. Xavier Artigas, Honda, + 0,474

6. Adrián Fernandez, Husqvarna, + 0,604

7. David Salvador, KTM, + 0,873

8. Kazuki Masaki, Husqvarna, + 0,930

9. Diogo Moreira, Honda, + 1,008

10. Lorenzo Fellon, Honda, + 2,087



Ferner:

18. Dirk Geiger, KTM, + 25,229

CEV Moto3-Junioren-WM Aragón, Rennen 2, Sonntag, 4.10.

1. Izan Guevara, KTM

2. Xavier Artigas, Honda, + 0,017 sec

3. David Salvador, KTM, + 0,619

4. Daniel Holgado, KTM, + 0,721

5. José Garcia, Honda, + 0,675*

6. Pedro Acosta, KTM, + 0,734

7. Lorenzo Fellon, Honda, + 2,308

8. Kazuki Masaki, Husqvarna, + 7,576

9. Gerad Riu, KTM, + 7,586

10. José Rueda, Honda, + 7,653



Ferner:

14. Dirk Geiger, KTM, + 17,743



*eine Position nach hinten versetzt (track limits in der letzten Runde überfahren)

CEV Moto3-Junioren-WM, Stand nach 8 von 11 Rennen:

1. Artigas, 149 Punkte. 2. Guevara, 139. 3. Garcia, 108. 4. Acosta, 107. 5. Salvador, 83. 6. Holgado, 83. 7. Riu, 59. 8. Fernández, 56. 9. Masaki, 51. 10. Moreira, 44. Ferner: 30. Geiger, 2.