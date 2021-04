Estoril: Lukas Tulovic schnappt sich Pole-Position

Das Qualifying des CEV-Auftakts in Estoril verlief für das Liqui Moly Intact Junior-Team vielversprechend. Lukas Tulovic sicherte sich in der Moto2-Klasse die Pole-Position, ETC-Kollege Phillip Tonn startet von Platz 12.

An diesem Wochenende gastiert in Estoril die spanische FIM CEV Repsol-Meisterschaft, bereits am Freitag durften die Piloten zum Trainieren auf die Strecke, bevor am Samstag jeweils zwei Zeittrainings angesetzt waren.

In der Moto2-Klasse sicherte sich der Eberbacher Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Intact SIC Junior Team mit 0,442 sec Vorsprung auf Ex-Moto3-Pilot Alonso López (Boscoscuro Talent Team-Ciatti) souverän die Pole-Position. Mit einer Rundenzeit von 1.40,917 min unterbot der 20-Jährige den Streckenrekord, der zuvor bei 1:42,429 min lag, um 1,5 Sekunden.

«Im ersten Zeittraining haben wir mit Position 2 gut angefangen. Anschließend haben wir uns noch einmal hingesetzt und geschaut, wo wir uns noch verbessern können, was ich im zweiten Qualifying perfekt umsetzen konnte», zeigte sich der Polizei-Student gut aufgelegt.

Eine Überraschungskomponente wird am Rennsonntag das Wetter sein, nachdem der halbe Trainings-Freitag im Nassen abgehalten wurde, könnten am Sonntag ähnliche Wetterverhältnisse herrschen. Doch der Kalex-Pilot macht sich hierüber keine Gedanken: «Egal welche Bedingungen wir haben werden, wir werden gut dabei sein.»

Tulovics Teamkollege Adam Norrodin komplettiert die erste Startreihe. Die Superstock 600-Piloten Kevin und Leon Orgis qualifizierten sich in ihrer Wertung für Position 4 und 6, Nicolas Czyba schob sich als Fünfter zwischen das Brüderpaar. Für den Oelsnitzer fand das Wochenende in Estoril jedoch ein frühes Ende: «Nach einem guten ersten Qualifying wollte ich im zweiten Training noch etwas mehr, jedoch endete das in einem Highsider. Die Diagnose: Handbruch», bedauerte Czyba sein Ausscheiden.

In der Moto3-Junioren-WM hatte der Spanier Ivan Ortola (Team MTA) die Nase vorn. Der KTM-Pilot umrundete den 4,182 Kilometer langen Circuito do Estoril in 1:44,505 min. Zu ihm gesellen sich in der vordersten Reihe am Sonntag David Salvador (TM Racing) sowie der Japaner Takuma Matsuyama aus dem Honda Team Asia. Der Schweizer Noah Dettwiler verlor 1,267 Sekunden auf die Bestzeit von Ortola, er wird das Rennen von Startplatz 13 angehen.

Tulovics Teamkollege Phillip Tonn zeigte im European Talent Cup, welcher in diesem Jahr mit Bridgestone einen neuen Reifenausrüster erhalten hat, ebenfalls ein gutes Qualifying. Der 15-Jährige sicherte sich im 49-Mann starken Feld Startplatz 12. «Schade, dass es am Freitag geregnet hat, aber am Samstag ging es im ersten Zeittraining für mich direkt gut los, mit meiner Rundenzeit war ich unter den Top-5 zu finden. Im zweiten Qualifying hatte ich auf meiner schnellsten Runde einige Fehler, dennoch bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung», strahlte der Thüringer im Anschluss.

«Mein Ziel für das Rennen sind die Top-5, vielleicht ist auch ein Podestplatz möglich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Rennen», blickte Tonn erwartungsvoll auf die ersten beiden Saisonläufe.

Den Anfang macht am Sonntag der European Talent Cup, gefolgt vom ersten Moto2-EM-Lauf. Übertragen werden die Rennen auf dem YouTube-Kanal der FIM CEV Repsol.

Moto2-EM, Estoril, Qualifying (24.04)

1. Lukas Tulovic, Kalex, 1:40,917 min

2. Alonso López, Boscoscuro, + 0,442 sec

3. Adam Norrodin, Kalex, + 0,827

4. Taiga Hada, Kalex, + 0,918

5. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 0,984

6. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 1,021

Ferner:

20. Kevin Orgis, Yamaha, + 1,247 sec (STK)

18. Nicolas Czyba, Yamaha, + 1,561 (STK)

20. Leon Orgis, Yamaha, + 1,672 (STK)

Moto3-Junioren-WM, Estoril, Qualifying (24.04.)

1. Ivan Ortola, KTM, 1:44,505 min

2. David Salvador, TM Racing, + 0,217 sec

3. Takuma Matsuyama, Honda, + 0,237

4. Jose Julian Garcia, Honda, + 0,318

5. Daniel Holgado, GASGAS, + 0,354

6. Joe Kelso, KTM, + 0,685

Ferner:

13. Noah Dettwiler, KTM, + 1,267 sec

27. Zonta van de Goorbergh, Honda, + 2,187