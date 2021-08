CEV: Startreihe 1 für Lukas Tulovic in Jerez

An diesem Wochenende gastiert die CEV Repsol-Meisterschaft in Jerez. Im Qualifying der Moto2-EM dominierte das Boscoscuro-Duo Alonso López und Fermín Aldeguer. Intact-Kalex-Pilot Lukas Tulovic sicherte sich Platz 3.

Das sechste Saisontreffen der CEV Repsol-Meisterschaft findet an diesem Wochenende auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto statt. Sowohl im European Talent Cup als auch in der Moto3-Junioren-WM und der Moto2-EM haben die Punkteführenden jeweils die Chance, sich am Sonntag vorzeitig den Meisterschaftstitel zu sichern.

Mit einer persönlichen Bestzeit von 1:43,024 min erreichte Lukas Tulovic Startplatz 3 für die beiden Moto2-EM-Rennen am Sonntag. «Mit der ersten Startreihe haben wir unser Ziel erreicht. Positiv ist auch, dass wir den Abstand nach vorne weiter verringern konnten. Allerdings sind die beiden Fahrer vor mir wieder sehr schnell gewesen, auch bei heißeren Temperaturen am Nachmittag», fasste der 21-Jährige seinen Samstag zusammen.

«Die Rennen am Sonntag werden wieder sehr hart. Unser Ziel ist es, beide Male aufs Podium zu fahren und so nah wie möglich an den Boscoscuro-Fahrern dranzubleiben.»

Der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact SIC Racing Team musste sich abermals den dominierenden Fahrern des Boscoscuro Teams geschlagen geben. Mit 0,570 sec Vorsprung vor Tulovic schnappte sich Moto2-EM-Rookie Alonso López die Pole-Position, Stallkamerad Fermín Aldeguer landete auf Position 2.

Falls Aldeguer nach den beiden Rennen am Sonntag mehr als 25 Punkte Vorsprung vor López hat, kann er sich bereits vor dem Saisonfinale in Valencia zum Europameister krönen.

In der Moto3-Junioren-WM setzte sich der Meisterschaftsdritte Ivan Ortolá gegen seine Mitstreiter durch. Der Spanier startet am Sonntag von der Pole-Position in die beiden 16-Runden langen Rennen. Noah Dettwiler, dessen Management kürzlich Tom Lüthi übernommen hatte, muss das Wochenende in Jerez aufgrund eines positiven Covid19-Befundes aussetzen.

Zur Erinnerung: Die Rennen sind wie gewohnt live auf dem der FIM CEV Repsol zu sehen.

Moto2-EM, Jerez, Qualifying (21.08.)

1. López, Boscoscuro, 1:42,454 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,145 sec

3. Tulovic, Kalex, + 0,570

4. Norrodin, Kalex, + 0,659

5. Cardelus, Kalex, + 0,961

6. Hada, Kalex, + 1,132

7. Kubo, Kalex, + 1,369

8. Pérez, Bultaco, + 1,392

9. Ekky, Kalex, + 1,655

10. Wilford, Kalex, + 1,672

Ferner:

18. Leon Orgis, Yamaha, + 3,326 sec (STK)

23. Kevin Orgis, Yamaha, + 3,998 (STK)

24. Czyba, Yamaha, + 4,088 (STK)

Moto3-Junioren-WM, Jerez, Qualifying (21.08.)

1. Ortolá, KTM, 1:46,373 min

2. Bartolini, KTM, + 0,099 sec

3. Kelso, KTM, + 0,103

4. Matsuyama, Honda, + 0,128

5. David Munoz, KTM, + 0,129

6. Ogden, GASGAS, + 0,152

7. Aji, Honda, + 0,278

8. Tapia, Honda, + 0,291

9. García, Honda, + 0,391

10. Holgado, GASGAS, + 0,400

Startzeiten Jerez, 22. August:

11:00 Uhr: Rennen 1 Moto3 (16 Runden)

12:00 Uhr: Rennen 1 ETC (15 Runden)

13:00 Uhr: Rennen 1 Moto2 (17 Runden)

14:00 Uhr: Rennen 2 Moto3 (16 Runden)

15:00 Uhr: Rennen 2 ETC (15 Runden)

16:00 Uhr: Rennen 2 Moto2 (17 Runden)