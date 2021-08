Red Bull Ring: NTC-Premiere für Ungar Kevin Farkas

Der Ungar Kevin Farkas überzeugt mit einem Sieg, Jonas Kocourek aus Tschechien wird Zweiter und mit Rossi Moor steht ein weiterer Ungar als Dritter auf dem Podium. Julius Coenen als bester Deutscher auf P11.

Beim zweiten Lauf auf dem Red Bull Ring lieferte der Northern Talent Cup ein weiteres Meisterstück ab: Kevin Farkas (Agria Racing Team) stand am Sonntag nach einem weiteren beeindruckenden Rennen ganz oben auf dem Treppchen. Der Ungar kämpfte gegen den Polesitter Jonas Kocourek (JRT Brno Circuit) und den Sieger von Rennen 1, Rossi Moor (FAIRIUM Next Generation Riders Team), um seinen ersten Sieg zu holen, wobei er seine Ellbogen ausfuhr, um mit einer halben Zehntel Vorsprung zu gewinnen.

Kocourek kam wieder einmal gut von der Pole-Position weg, aber wieder einmal war es von Anfang an ein großer Fight in der Gruppe. Zeitweise wirkte es wie eine Wiederholung von Rennen 1, als sich Farkas und Moor an der Spitze des Rennens ein Kopf-an-Kopf-Duell lieferten und im Kampf um die Führung die Positionen wechselten.

Der Tabellenführer Jakub Gurecky (JRT Brno Circuit) erwischte auch am Sonntag einen guten Start und war etwas früher als in Rennen 1 in den Kampf verwickelt, während Lenoxx Phommara (Phommara Team) am Samstag zunächst fehlte. Der Schweizer Rookie rutschte in der Rangordnung immer weiter nach hinten und auch für Lorenz Luciano (Junior Black Knights Team) war es ein harter Start, denn er kämpfte um den Anschluss an die Podiumsplätze.

Farkas und Moor waren beide konstant an der Spitze, und es gab einige herausragende Manöver - und Momentaufnahmen - von Leuten wie Leo Rammerstorfer, der als Austrian Junior Cup-Fahrer seine Zeichen setzte. In den letzten Runden mischten Phommara und Luciano wieder mit, die beide ordentlich Boden gutgemacht hatten - doch dann folgte das Drama für den Belgier. Nachdem er sich von P16 auf den zweiten Platz vorgearbeitet hatte, überzog Luciano das Rennen und landete im Kiesbett. Er blieb zwar sitzen, rutschte aber wieder auf P16 und hatte keine Chance mehr auf eine Aufholjagd.

Vorne gab es weniger Drama, und vor der letzten Runde lag Farkas in Führung. In Kurve 3 kam es dann allerdings zu einem Durcheinander. Aber Farkas fuhr als Erster rein und als Erster wieder raus, blieb auf dem Weg zur Ziellinie hinter der Verkleidung und sicherte sich einen hart erkämpften ersten NTC-Sieg. Kocourek blieb fehlerfrei und kehrte als Zweiter nach einem schwierigeren Rennen 1 auf das Podium zurück, während Rossi Moor mit einem weiteren Podiumsplatz ein gutes Ergebnis erzielte.

Knapp dahinter lieferte Gurecky eine weitere solide Leistung ab und wurde Vierter. Damit verpasste er erneut das Podium, baute aber seine Führung aus, da Luciano nicht punkten konnte. Phommaras Aufholjagd wurde mit dem fünften Platz ebenfalls gut belohnt. Loris Veneman (Kahuna Security Racing) holte sich P6 und eine weitere gute Platzierung nach seinem beeindruckenden Start aus der ersten Reihe, und Rammerstorfer hinterließ am Sonntag als Siebter einen guten Eindruck und war der beste AJC-Fahrer.

Damit ist die fünfte Runde der NTC zu Ende und es geht zurück in den Norden zum TT Circuit Assen für das vorletzte Rennwochenende der Saison.

Ergebnis Rennen 2

1. Kevin Farkas

2. Jonas Kocourek

3. Rosi Moor

4. Jakub Gurecky

5. Lennoxx Phommara

6. Loris Veneman

7. Leo Rammerstorfer

8. Stephan Zuda

9. Jordan Bartucca

10. Martin Vincze

11. Julius Coenen

12. Luca Göttlicher

13. Damian Boessenkool

14. Niklas Kitzbichler

15. Noa Cuypers

16. Lorenz Luciano

17. Dustin Schneider

18. Korbinian Brandl

19. Mateusz Molik

20. Jacopo Hosciuc

21. Julius Caesar Rörig