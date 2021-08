NTC Assen: Sieg für Luciano, Matchball für Gurecky

Der Belgier Luciano meldet sich mit einem Sieg zurück, Moor und Gurecky komplettieren das Podium. Noel Willemsen kämpft in der Führungsgruppe mit. Genauso Dustin Schneider, der aber stürzt. Titel in Rennen 2 möglich.

Die Teenager des Northern Talent Cup waren vom Grand Prix am Red Bull Ring auf direktem Weg in die Niederlande gereist, wo an diesem Wochenende das vorletzte Treffen der KTM-Nachwuchspiloten im Rahmen der IDM stattfindet. Lorenz Luciano (Junior Black Knights Team) kehrte auf dem TT Circuit mit Stil auf das oberste Treppchen zurück. Der Belgier holte sich einen wichtigen Sieg in der Gesamtwertung und einen weiteren Sieg in den Niederlanden. Rossi Moor (FAIRIUM Next Generation Riders Team) und Jakub Gurecky (JRT Brno Circuit) vervollständigten das Podium nach einem harten Kampf um den zweiten Platz. Alle holten wichtige Punkte, während der Countdown zum Finale weiterläuft. Und Gurecky hat dabei in Rennen 2 am Sonntag den Gesamtsieg im Visier.

Moor holte sich den Holeshot, aber es dauerte nicht lange, bis Luciano die Führung übernahm. Moor gab jedoch nicht kampflos auf, und die beiden hatten Noel Willemsen (MCA Racing Team), Jacopo Hosciuc (Hos Racing Team) und den Tabellenführer Gurecky als enge Mitstreiter an der Spitze einer großen Führungsgruppe dabei.

Nach und nach konnte sich Luciano jedoch absetzen und überließ Moor den Kampf mit Hosciuc, Willemsen, Gurecky und Dustin Schneider (PrüstelGP Junior Team). Nach und nach entwickelte sich der Kampf um Platz zwei zu einem Dreikampf, bei dem sich Moor, Gurecky und Hosciuc absetzten. Dabei stürzte auch Schneider.

Als Luciano die Ziellinie überquerte und einen weiteren beeindruckenden Sieg einfuhr, kam es in der Geert-Timmer-Schikane zum Showdown zwischen den Verfolgern, bei dem Moor die Führung übernahm, die der Ungar irgendwie verteidigte. Er wurde Zweiter, während Gurecky einen Angriff von Hosciuc abwehren konnte und das Podium vervollständigte, während der Rumäne Vierter wurde.

Willemsen komplettierte die Top Fünf vor einer weiteren Gruppe, die von Stepan Zuda (Motoracing23 Klub V ACR) angeführt wurde. Kevin Farkas (Agria Racing Team), Jonas Kocourek (JRT Brno Circuit), Jordan Bartucca von Allesauto Racing und Tibor Varga (Forty Racing) komplettierten die Top Zehn... obwohl Kas Beekmans (Team KNMV) auf P11 innerhalb von 0,034 lag. Mit 44 Punkten Vorsprung liegt Gurecky an der Spitze. Kann er in Rennen 2 den Cup holen? 51 Punkte oder mehr Vorsprung machen den NTC-Sack 2021 zu. Sonntagnachmittag kann der Tscheche den Matchball verwenden.

Ergebnis Assen Rennen 1

1. Lorenzo Luciano

2. Rossi Moor

3. Jakob Gurecky

2. Jacopo Hosciuc

5. Noel Willemsen

6. Stephan Zuda

7. Kevin Farkas

8. Jonas Kocourek

9. Jordan Bartucca

10. Tinor Varga

11. Kas Beekmans

12. Mateuz Molik

13. Martin Vincze

14. Julius Coenen

15. Damain Boessenkool

16. Maxime Schmid

17. Rio Olofson

18. Julius Caesar Rörig

19. Korbinian Brandl

20. Niklas Kitzbichler

21. Dustin Schneider

22. Kimi Gundermann