Lukas Tulovic fehlerlos: Drittes Rennen, dritter Sieg

In Valencia feierte für Lukas Tulovic auf der Kalex beim dritten Moto2-EM-Lauf 2022. Der Fahrer aus dem Liqui-Moly-Junior-Team führt in der EM-Tabelle 30 Punkte vor Verfolger Escrig.

Im Moto2-EM-Lauf der JuniorGP-Veranstaltung in Valencia siegte heute Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Intact Junior-Team mit einem Vorsprung von 1,135 sec knapp vor Alex Escrig, der schon im Qualfying Platz 2 belegt und nur 0,027 sec auf den Eberbacher verloren hatte.

Der Rennverkauf in Stichworten: Tulovic übernimmt Führung am Start; Escrig eine Zehntelsekunde dahinter.

Der Australier Senna Aguis stürzt in Runde 3. Tulovic führt, Escrig (er fährt den MotoE-Weltcup für Tech3), Yeray Ruiz schon 6 sec zurück

6. Runde: 1. Tulovic, Escrig lässt nicht locker

7. Runde: Escrig 0,3 sec vor Tulovic

8. Runde: Escrig 0,7 sec vor Tulovic

9. Runde: Escrig 1,4 sec vor Tulovic

10. Runde: Escrig 1,3 sec vor Tulovic, Ruiz 7,2 dahinter.

11. Runde: Escrig 1,1 sec vor Tulovic

12. Runde: Escrig 0,9 vor Tulo

13. Runde: Escrig 0,9 vor Tulo, Xavier Cardelus holt zu Ruiz auf.

14. Runde: Tulovic 0,1 vor Escrig

15. Runde Tulovic 0,4 vor Escrig, Cardelus 3.

16. Runde: Tulovic 0,4 vor Escrig, Ruiz wieder 3.

17. Runde: Tulovic 0,2 vor Escrig

18. Runde: Tulovic liegt weiter 0,3 sec vorne. Cardelús 2.

19. Runde: Tulovic gewinnt.

Resultate Moto2-WM-Lauf Valencia, 22. Mai

1. Lukas Tulovic (D), Kalex, 19 Rdn in 30,39,650

2. Alex Escrig (E), Kalex, + 1,135 sec

3. Xavier Cardelús (AND), Kalex, 16,725 sec

4. Yeray Ruiz (E), Kalex, +18,058 sec.

5. Alex Toledo (I), Kalex, + 27,312

7. Mattia Rato (I), Kalex, + 32,603

8. Piotr Biesiekirski (PL), Kalex, + 33,236

9. Miquel Pons (E), Brevo, + 39,079

10. Marco Tapia (I), Yamaha, + 51,322

ferner:

13. Kevin Orgis (D), Yamaha, + 1:18,967 min

15. Nicolas C. Czyba (D), Yamaha, + 1:19,517 min

EM-Stand nach drei Rennen:

1. Tulovic 75 Punkte. 2. Escrig 45. 3. Agius Senna 40. 4. Toledo 37. 5. Rato 35. 6. Cardelús 27. 7. Yeray Ruiz 22. 8. Alex Ruiz 18. 9. Paz 16. 10. Montero 14.

Das erste Rennen der Moto3-Junioren-WM, die jetzt «JuniorGP» heisst, gewann heute in Valencia der Kolumbianer David Alonso auf der GASGAS des Aspar Junior-Team von Jorge «Aspar» Martinez.

Resultate Junior-GP Moto3-Junioren-WM, 22. Mai

1. David Alonso (COL), GASGAS, 18 rd in 30:33,130 min

2. Ángel Piquera (E), Honda, + 0,030 sec

3. David Salvcador (E), Husqvarna, + 0,432 sec

4. José Rueda (E), Honda, + 0,484 sec

5. Tatchkorn Buasri (THA), Honda, + 1,017 sec

6. Adrián Cruces (E), KTM, + 1,183 sec

7. Syarfuddin Azman (MAL), Honda, 1,894 sec

8. Marcis Ruda (E), KTM, + 1,995 sec

9. Facundo Llambias (URU), Honda, + 2,171 sec

10. Marcos Uriarte (E), Husqvarna, + 10,258 sec