Lukas Tulovic nach 3. Sieg: «So kann es weitergehen»

Sieger Lukas Tulovic in Valencia

Drei Siege aus den ersten drei Rennen, klarer EM-Spitzenreiter – Lukas Tulovic könnte als erster Deutscher die Moto2-Europameisterschaft gewinnen.

Lukas Tulovic bleibt auch nach dem dritten Moto2-EM-Lauf der JuniorGP-Veranstaltung ungeschlagen: Der 21-jährige Deutsche aus dem Liqui Moly Intact Junior-Team siegte heute in Valencia mit einem Vorsprung von 1,135 sec knapp vor Alex Escrig, der schon im Qualifying Platz 2 belegt und nur 0,027 sec auf den Eberbacher verloren hatte.

Tulovic führt jetzt die EM-Tabelle mit dem Maximum von 75 Punkten an, Verfolger Escrig liegt schon 30 Punkte zurück. Tulovic sorgte im Quali mit 1:34,777 min die Pole-Position, im Rennen fuhr er mit 1:35,625 m in die schnellste Rennrunde. Zum Vergleich: Beim Valencia-GP 2021 stand Simone Corsi mit der MV Agusta mit einer Bestzeit von 1:34,956 min auf der Pole-Position.,

«Ich habe meinen Plan und meine Strategie heute im Rennen genauso durchgezogen, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein erster Plan war, vorne wegzufahren; das ist nicht gelungen», schilderte der Kalex-Pilot. «Der Australier Agius Senna hat es probiert, er hat eine sehr starke Pace vorgelegt, als er mich überholt hat. Er ist aber dann direkt vor mir gestürzt. Danach musste ich den Kampf um den Sieg gegen Escrig austragen. Ich konnte ihm nicht wegfahren, daher haben wir dann ein paar Spielchen gespielt.»

Tulovic weiter: «Keiner von uns beiden wollte die Führungsarbeit erledigen. Aber schließlich war er gezwungen, vorzufahren. Ich habe dann geschaut, was Alex macht. Mir ist aufgefallen, dass er extrem am Limit war. Ich habe kämpfen müssen, um mitzukommen. Ich habe aber nachher gesehen, dass Escrig schön langsam einbricht. Ich bin deshalb Stück für Stück wieder rangefahren. Das war sein Untergang. Er ist eingebrochen, er hat den Hinterreifen zu stark beansprucht. Als dann die Überrundungen kamen, bin ich vielleicht einen Ticken besser vorbei gekommen. Mein Hinterreifen war auch in einem besseren Zustand als seiner. Zum Schluss hatte ich die bessere Pace.»

«Es war ein Taktieren, zwischendurch gab es Spielchen, aber es war ein Rennen mit einer ordentlichen Pace», stellte Tulovic fest, der auf eine Rückkehr in die Moto2-WM hofft. «Es war sehr heiß, das war anspruchsvoll für den Vorderreifen und den Hinterreifen. Jetzt haben wir das Rennen auf einer Strecke gewonnen, die mir nicht liegt und die mir nicht entgegenkommt.»

«Das Team hat das ganze Wochenende fantastisch gearbeitet. Ich habe mich unglaublich gefühlt, wir haben ein sehr gutes Renn-Set-up gefunden, ich konnte schon im Qualifying eine unglaubliche Runde fahren. Jetzt fahren wir in zwei Wochen mit 75 Punkten in der Tasche nach Barcelona. Ich bin sehr, sehr happy mit dem Sieg. So kann es weitergehen.»

Resultate Moto2-EM-Lauf Valencia, 22. Mai

1. Lukas Tulovic (D), Kalex, 19 Rdn in 30,39,650

2. Alex Escrig (E), Kalex, + 1,135 sec

3. Xavier Cardelús (AND), Kalex, 16,725 sec

4. Yeray Ruiz (E), Kalex, +18,058 sec.

5. Alex Toledo (I), Kalex, + 27,312

7. Mattia Rato (I), Kalex, + 32,603

8. Piotr Biesiekirski (PL), Kalex, + 33,236

9. Miquel Pons (E), Brevo, + 39,079

10. Marco Tapia (I), Yamaha, + 51,322

ferner:

13. Kevin Orgis (D), Yamaha, + 1:18,967 min

15. Nicolas C. Czyba (D), Yamaha, + 1:19,517 min

EM-Stand nach drei Rennen:

1. Tulovic 75 Punkte. 2. Escrig 45. 3. Agius Senna 40. 4. Toledo 37. 5. Rato 35. 6. Cardelús 27. 7. Yeray Ruiz 22. 8. Alex Ruiz 18. 9. Paz 16. 10. Montero 14.

Das erste Rennen der Moto3-Junioren-WM, die jetzt «JuniorGP» heisst, gewann heute in Valencia der Kolumbianer David Alonso auf der GASGAS des Aspar Junior-Team von Jorge «Aspar» Martinez.

Resultate Junior-GP Moto3-Junioren-WM, 1. Rennen, 22. Mai

1. David Alonso (COL), GASGAS, 18 Rdn in 30:33,130 min

2. Ángel Piquera (E), Honda, + 0,030 sec

3. David Salvador (E), Husqvarna, + 0,432 sec

4. José Rueda (E), Honda, + 0,484 sec

5. Tatchkorn Buasri (THA), Honda, + 1,017 sec

6. Adrián Cruces (E), KTM, + 1,183 sec

7. Syarfuddin Azman (MAL), Honda, 1,894 sec

8. Marcos Ruda (E), KTM, + 1,995 sec

9. Facundo Llambias (URU), Honda, + 2,171 sec

10. Marcos Uriarte (E), Husqvarna, + 10,258 sec

Ferner:

19. Noah Dettwiler (CH), KTM, + 1:42,182 min

20. Jakob Rosenthaler (A), + 1:42,350 min

Ausgeschieden: Phillip Tonn.

Resultate Junior-GP Moto3-Junioren-WM, 2. Rennen, 22. Mai

1. José Rueda (E), Honda, 18 Rdn in 30:36,698 min

2. Filippo Farioli (I); GASGAS, + 0,118 sec

3. David Salvador (E), Husqvarna, + 0,546 sec

4. Syarfuddin Azman (MAL), Honda, + 0,615 sec

5. Angel Piqueras (E), Honda, + 0,762 sec

6. Luca Lunetta (I), Husqvarna, + 10,449 sec

7. David Alonso (COL), GASGAS, + 11,000 sec

8. Adrián Cruces (E), KTM, + 11,338 sec

9. Xabier Zurutuza (E), KTM, + 13,877

10. David Almansa, E), KTM, + 1:41,762 min

Ferner:

16. Noah Dettwiler (CH), KTM, + 1:42,443 min

22. Phillip Tonn (D), KTM, + 1:43,443 min

Ausgeschieden: Jakob Rosenthaler.

Junioren-WM-Stand (nach 3 Rennen):

1. Rueda 58. 2. D. Salvador 48. 3. D. Alonso 47. 4. Buasri 36. 5. Piqueras 31. 6. Cruces 29. 7. Farioli 28. 8. Syarfuddin 22. 9. Llambias 17. 10. Zurutuza 17.