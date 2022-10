Aragón: Fehlerloser Lukas Tulovic gewinnt auch Lauf 2

Der neue Europameister Lukas Tulovic aus Eberbach in Baden-Württemberg entschied im MotorLand Aragón auch das zweite Rennen der Moto2-EM vor Senna Agius und Xavier Cardelús für sich.

Auch im zweiten Rennen der Moto2-Europameisterschaft im MotorLand Aragón gab sich Lukas Tulovic, der sich in Lauf 1 mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg die EM-Krone gesichert hatte, keine Blöße. Der 22-jährige Deutsche aus dem Liqui Moly Intact Junior-Team ging vom Start weg an die erste Stelle und machte sich in der Folge auf und davon.

Hinter ihm übernahm Senna Agius (Promoracing) vor Roberto Garcia (SKX Cardoso Racing) und Yeray Ruiz (Fau55 Tey Racing) die zweite Position. Erst an fünfter Stelle folgte Xavier Cardelús, der schlecht von der Startlinie weggekommen war. Miquel Pons (H43 Team Nobby), der aggressiv losgelegt hatte, warf seine Kalex in Kurve 8 ins Kiesbett. Zwei Runden später begrub auch Garcia mit einem Sturz seine Hoffnungen auf ein erstes Top-3-Resultat.

Völlig unbeeindruckt von den Vorkommnissen in seinem Rücken vergrößerte Tulovic von Zwischenzeit zu Zwischenzeit den Abstand zu seinen Verfolgern. Zur Halbzeit hatte der Eberbacher, dessen Karriere vor zwei Jahren beinahe vorzeitig geendet hätte und der in der nächsten Saison neben Darryn Binder für das Team Liqui Moly Intact in der Moto2-WM an den Start gehen wird, bereits vier Sekunden Vorsprung auf Senna Agius und 5,2 Sekunden auf Xavier Cardelús.

Nach einer neuerlichen Solofahrt, bei der er seine Kontrahenten wie Statisten aussehen ließ, hatte die deutsche Nachwuchshoffnung im Ziel einen Vorsprung von 6,728 Sekunden auf den 17-jährigen Australier Agius, der diese Saison im Team Elf Marc VDS Racing als Ersatz für den verletzten Sam Lowes auf dem Red Bull Ring, auf dem World Circuit Marco Simoncelli und im MotorLand Aragón bereits dreimal Grand-Prix-Luft schnuppern durfte.

Tulovic setzte mit dieser fehlerlosen Vorstellung seine bemerkenswerte Saison mit sechs Siegen und vier zweiten Plätzen fort, außerdem stand er bei allen Rennen auf der Pole-Position. «Es war ein perfektes Wochenende. Bis auf das Warm-up, in dem ich nur eine Runde gefahren bin, war ich in allen Sessions vorne», verwies der Kalex-Pilot auf seine eindrucksvolle Serie im MotorLand Aragón, wo er zuvor noch nie auf dem Podium gestanden war.

«Ein Riesen-Dankeschön an das gesamte Team, das mir dieses Wochenende ein perfektes Motorrad hingestellt hat, auf dem ich mich wohlgefühlt habe und mit dem ich richtig pushen konnte. Das ist nämlich keine Rennstrecke, die meinem Fahrstil entgegenkommt und die mir gefällt. Heute am Abend werden wir die Emotionen so richtig genießen.»

Ergebnis, Moto2-EM, Rennen 2, Aragón

1. Lukas Tulovic, Kalex, 16 Runden in 30:25,323 min. 2. Senna Agius, Kalex, 6,728 sec zur. 3. Xavier Cardelús, Kalex, +11,955 sec. 4. Yeray Ruiz, Kalex. 5. Alex Toledo, Kalex. 6. Mattia Rato, Kalex. 7. Sam Wilford, Kalex. 8. David Sanchis, MV Agusta. 9. Piotr Biesiekirski, Kalex. 10. Edoardo Montero, KTM. Ferner: 16. Kevin Orgis, Kalex. 19. Nicolas Chris Czyba, Yamaha*. 20. Freddie Heinrich, Yamaha*.

*Stock-Klasse

Moto2-EM-Stand (nach 10 von 11 Rennen)

1. Tulovic 230 Punkte. 2. Agius 166. 3. Alex Escrig 140. 4. Toledo 117. 5. Cardelús 101. 6. Ruiz 85. – Ferner: 23. Czyba. 10. 27. Orgis 4.