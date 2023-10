Aragón: Titelgewinne für Piqueras und Senna Agius

Zum zweiten Mal nach 2022 (mit Lukas Tulovic) gewann das Liqui-Moly-Junior-Team heute den Moto2-EM-Titel – diesmal souverän mit dem Australier Senna Agius. Favorit Ángel Piqueras (Honda) ist JuniorGP-Moto3-Champion.

Der 18-jährige Moto2-EM-Leader Senna Agius aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact Junior Team gewann heute am Vormittag das erste der beiden Rennen beim Moto2-EM-Meeting auf dem MotorLand Aragón. Er kann am Nachmittag mit einem weiteren Erfolg im 2. Rennen des Tages heute die Titelentscheidung herbeiführen. Er lag danach 35 Punkte vor Xavier Cardelús und brauchte vor dem Finale in Valencia nur 25 Punkte Vorsprung, weil er bereits sechs Saisonsiege errungen hatte und deshalb auch bei Punktegleichheit Champion geworden wäre.

Doch der Australier setzte sich auch im zweiten EM-Rennen am Nachmittag klar durch und bescherte sich und Australien den ersten Moto2-Europameistertitel – mit bereits sieben Laufsiegen 2023.

Resultate Moto2-EM, 1. Rennen Aragón, 8.10.2023

1. Senna AGIUS / AUS / KALEX / 28:22,500 min

2. Roberto GARCÍA / SPA / KALEX / +16.893

3. Borja GÓMEZ / SPA / KALEX / +17.068

4. Unai ORRADRE / SPA / KALEX / +17.249

5. Alberto FERRÁNDEZ / SPA / BOSCOSCURO / +17.9696. Xavier CARDELÚS / AND/ KLAEX / +19.397

7. Niccolò ANTONELLI / ITA / KALEX / +19.718

8. Francesco MONGIARDO / ITA / BOSCOSCURO / +27.505

9. Mattia VOLPI / ITA / KALEX / +30.333

10. Alex TOLEDO /SPA / BOSCOSCURO / +30.508.

Resultate Moto2-EM, 2. Rennen Aragón, 8.10.2023

1. Senna AGIUS / AUS / KALEX / 28:31,031 min

2. Alberto SURRA / ITA / BOSCOSCURO / +3.285

3. Borja GÓMEZ / SPA / KALEX / +6.987

4. Alberto FERRÁNDEZ / SPA / BOSCOSCURO / +10.004

5. Roberto GARCÍA / SPA / KALEX / + 10.369

6. Unai ORRADRE /SPA /KALEX / +11.239

7. Yeray RUIZ /SPA / KALEX / +16.431

8. Xavier CARDELÚS / AND / KALEX / +16.518

9. Francesco MONGIARDO /ITA / BOSCOSCURO / +21.927

10. Mattia VOLPI /ITA / KALEX / +24.087

11. Mattia RATO / ITA //KALEX / +24.368

EM-Stand (nach 10 von 11 Rennen):

1. Agius 191 (Europameister). 2. Cardelús 139. 3. Surra 118. 4. Rato 107. 5. Garcia 94. 6. Ruiz 85.

JuniorGP, Moto3-Rennen, Aragón, 8.10.2023

1. Ángel PIQUERAS / SPA / Honda / 28:01,900 min

2. Luca LUNETTA / ITA / KTM / +0.134

3. Adrían CRUCES / SPA / KTM / +0.182

4. Xabier ZURUTUZA / SPA / KTM / +1.340

5. Alvaro CARPE / SPA / Husqvarna / +1.458

6. Eddie O'SHEA / GB / Honda / +1.500

7. Facundo LLAMBIAS / URU / Honda / +1.529

8. Tatchakorn BUASRI / THA / Honda / +1.564

9. Casey O'GORMAN / IRL / Honda / +1.777

10. Jakob ROSENTHALER / AUT / Husqvarna / +2.419

11. Noah DETTWILER / SWI / KTM / +2.605

WM-Stand (nach 10 von 12 Rennen):

1. Piqueras 191. 2. Lunetta 112. 3. Carope 106. 4. Zurutuza 98. 5. Esteban 98. 6. Roulstone 93. - ferner: 13. Rosenthaler 48. 19. Dettwiler 25. 25. Rammersdorfer 6.