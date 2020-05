CEV Repsol: Anfang Juli zwei Stationen in Portugal

Ein konkreter Vorschlag für die Moto3-Junioren und Co. steht: Der Saisonstart der CEV Repsol-Meisterschaft 2020 ist für Anfang Juli in Portugal geplant, Aragón wurde dagegen verschoben.

Die ersten drei Kräftemessen der spanischen Motorrad-Meisterschaft CEV Repsol, in deren Rahmen die Moto3-Junioren-WM, die Moto2-EM sowie der European Talent Cup ausgetragen werden, mussten aufgrund der Corona-Pandemie bekanntlich verschoben werden. Nun wurde der Kalender erneut aktualisiert, der Vorschlag muss von den Behörden aber noch abgesegnet werden.



Zur Erinnerung: Ursprünglich hätte die CEV-Saison 2020 am 26. April in Portimão starten sollen, am 24. Mai stand mit Valencia der zweite Stopp im Kalender, gefolgt von Barcelona am 14. Juni.

Nun haben die CEV-Organisatoren bestätigt, dass als tatsächlicher Saisonauftakt der 4. und 5. Juli in Estoril ins Auge gefasst wird (wie bereits im Kalender vorgesehen). Anschließend soll der Tross in Portugal bleiben, um nur eine Woche später (11. und 12. Juli) auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» von Portimão zu fahren.



Das ursprünglich am 19. Juli in Aragón geplante Meeting wurde dagegen auf unbestimmte Zeit verschoben.

FIM CEV Repsol – Terminkalender 2020 (Stand 19.05.)