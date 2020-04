CEV-Repsol-Moto2: Auch 2021 kein neuer Triumph-Motor

Diese Triumph-Motoren werden bis mindestens 2021 nur in der Moto2-WM zum Einsatz kommen

Was in der Moto2-WM schon seit 2019 Standard ist, muss in der Europameisterschaft noch warten: Aufgrund der Coronakrise werden in der CEV-Serie auch 2021 nur CBR600RR-Motoren von Honda zugelassen.

In der Moto2-WM wurden 2019 die CBR600RR-Motoren von Honda mit dem neuen 765-ccm-Dreizylinder von Triumph ersetzt. In der CEV-Repsol-Moto2-EM wird sich dessen Einführung aus Gründen der Kostenreduktion weiter verzögern, wie die Verantwortlichen in einer Aussendung bekanntgaben.

Auch 2021 wird in der Europameisterschaft nur der CBR600RR-Motor zugelassen. Folgende Modelle sind erlaubt: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oder 2020 (Typ PC40x).



Ob Triumph 2022 auch in der CEV-Repsol-Meisterschaft ankommen wird, darüber werde erst in Zukunft entschieden, hieß es weiter.

Zur Erinnerung: Ursprünglich wollte Triumph schon nach der ersten WM-Saison auch in der Moto2-EM als Motorenlieferant auftreten, dies wurde nach einem Treffen mit den Vertretern der Moto2-Teams aber im Oktober endgültig abgelehnt.

«Es hört sich logisch an, dass in der EM die Dreizylinder eingeführt werden», meinte Trevor Morris, Technical Director der Engineering-Firma ExternPro, die sich um die Aufbereitung und Revisionen der WM-Einheitsmotoren kümmert. «Denn für die 600er wird es irgendwann keine Teile mehr geben. Es gibt keine Firma, die noch Ersatzteile dafür anfertigt.»



Aber für die CEV-Moto2-Teams muss eine kostengünstige Lösung gefunden werden, das gilt in der Coronakrise umso mehr.