CEV Repsol: Auch Barcelona-Termin verschoben

Die Verantwortlichen der Spanischen Motorrad-Meisterschaft CEV Repsol mussten den Saisonauftakt der Moto3-Junioren-WM, der Moto2-EM sowie des European Talent Cups erneut verschieben.

In Spanien wird die Zahl der täglichen Covid-19-Neuinfizierten und der Todesopfer zwar immer kleiner, dennoch werden die strengen Massnahmen zur Eindämmung der Coronakrise nur zögerlich gelockert. Zu gross ist die Angst vor einer zweiten Ansteckungswelle.

Entsprechend viele Renntermine müssen angepasst werden – auch in der spanischen Motorrad-Meisterschaft CEV Repsol, in deren Rahmen die Nachwuchsserien Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM sowie European Talent Cup ausgetragen werden.

Nachdem bereits im März der ursprünglich vom 23. bis 26. April 2020 geplante Saisonauftakt im Autódromo Internacional do Algarve von Portimao (Portugal) auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben wurde, bestätigten die CEV Repsol-Organisatoren Mitte April auch die Verschiebung des für den 23. bis 24. Mai vorgesehen zweiten Events in Valencia.

Auch für diese Veranstaltung muss ein neuer Renntermin gefunden werden. Sollte dies nicht möglich sein, könnten die Rennen im Rahmen des CEV Repsol-Saisonfinales, das vom 7. bis 8. November 2020 ebenfalls in Valencia stattfindet, nachgeholt werden.

Nun wurde auch das dritte Kräftemessen, das am 14. Juni auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hätte stattfinden sollen, abgesagt. Die Organisatoren betonen in der entsprechenden Mitteilung, dass sie sich um einen Ersatztermin bemühen. Ausserdem stellen sie klar, dass die Durchführung der Meisterschaft in diesem Jahr immer noch höchste Priorität geniesse.

Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft – Teilnehmerliste 2020

Moto2-Europameisterschaft – Teilnehmerliste 2020

European Talent Cup – Teilnehmerliste 2020

FIM CEV Repsol – Terminkalender 2020

26. April – Portimão (Portugal) – Verschoben!

24. Mai – Valencia Ricardo Tormo – Verschoben!

14. Juni – Circuit de Barcelona (Spanien) – Verschoben!

05. Juli – Circuito de Estoril (Portugal)

19. Juli – MotorLand Aragón (Spanien)

12. September – Misano (Italien) - Nur Moto3

11. Oktober – Circuito de Jerez (Spanien)

08. November – Valencia Ricardo Tormo (Spanien)