Noah Dettwiler: Moto3 Junioren-WM-Start gesichert

Tom Lüthis Schützling Noah Dettwiler bangte lange Zeit um die Saison 2022, dank eines neuen Sponsors kann der Basler aufatmen. Im spanischen Team Cuna de Campeones wird er sein zweites Jahr in der Junioren-WM bestreiten.

Es waren schwierige Wochen für Noah Dettwiler und seine Familie. Er gilt als große Schweizer Nachwuchshoffnung im GP-Sport, jedoch hätte die finanzielle Hürde in dieser Saison fast das Karriereende des Baslers bedeutet. Inzwischen hat sich mit Kaiser+Kraft ein neuer Sponsor gefunden, dank dem Dettwiler nun fix in der Moto3 Junioren-WM, die im Rahmen des neu genannten «FIM JuniorGP» ausgetragen wird, starten kann.

Der Schweizer wird dort wie schon im Vorjahr auf einer KTM im spanischen Team Cuna de Campeones unterwegs sein. «Mein Riding Coach Alvaro Molina kannte das Team bereits und hat schließlich den Kontakt hergestellt», erklärte Dettwiler. Mit Adrián Cruces, Vizemeister im European Talent Cup 2021, hat der 16-Jährige einen schnellen Teamkollegen an der Seite.

Nachdem er Weihnachten und die ersten Neujahrswochen als Auszeit bei seiner Familie in der Schweiz genossen hat, ist Dettwiler zur Saisonvorbereitung mittlerweilen wieder in Spanien. Doch diesmal nicht in dem Haus, das seine Eltern vor zwei Jahren in der Nähe von Valencia gekauft haben, wie er gegenüber SPEEDWEEK.com verriet: «Ich bin bei meinem Mechaniker Boro eingezogen, um noch näher am Team zu sein. Später ist eine Rennfahrer-WG mit anderen Piloten geplant.»

Vor kurzem saß Dettwiler zum ersten Mal wieder auf dem Motorrad, nachdem er sich im Dezember das rechte Handgelenk gebrochen hatte. «Ganz verlernt habe ich das Fahren zum Glück nicht», schmunzelte der KTM-Pilot. «Die ersten Runden haben sich zwar etwas komisch angefühlt, aber von da an wurde es stetig besser. Meiner Hand geht es auch wieder super, ich habe keinerlei Schmerzen.» Das erste Rennen für den Nachwuchsfahrer findet am 8. Mai im portugiesischen Estoril (P) statt.