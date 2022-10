Valencia: Zwei Premieren-Siege zum Saisonabschluss

Das Finale der Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft (JuniorGP) in Valencia brachte zwei spannende Rennen und das beste Ergebnis für Noah Dettwiler. Am Ende gab es zwei neue Sieger in den Rennen.

José Rueda sicherte sich bereits drei Rennen vor dem Ende der Saison den JuniorGP-Titel in der Moto3-Klasse. Der Spanier, der im nächsten Jahr in die Moto3-Weltmeisterschaft aufsteigt und für das Red Bull-KTM-Ajo-Team fährt, begann die Rennen am Sonntag in Valencia von Startplatz 2, direkt hinter Collin Veijer, der 2023 ebenfalls in die Moto3-WM aufsteigt.

Das erste Rennen begann mit einer Schrecksekunde in Kurve 1, denn im Mittelfeld stürzte Syarifuddin Azman, er hatte Glück, von den nachfolgenden Fahrern nicht getroffen zu werden. An der Spitze machte Veijer (KTM) zunächst die Führungsarbeit vor Rueda. Im Laufe des Rennens bildete sich an der Spitze eine Fünfergruppe mit Veijer, Rueda, David Alonso, David Salvador und David Almansa, der nach dem Qualifying bestraft wurde und von Platz 20 ins Rennen gehen musste.

Filippo Farioli kam sechs Runden vor dem Ende zur Führungsgruppe hinzu. In der vorletzten Runde stürzte Almansa in Kurve 2 per Highsider. Mit fünf Fahrern fuhren die Nachwuchspiloten in die letzte Kurve, dabei stürzte David Alonso. Er riss Rueda mit neben die Strecke, der das Rennen aber auf Platz 4 beenden konnte. Auf der Ziellinie setzte sich Salavdor (Husqvarna) mit 0,002 Sekunden Vorsprung gegen Veijer durch. Platz 3 sicherte sich Farioli.

Noah Dettwiler aus der Schweiz kämpfte im ersten Lauf auf dem Circuit Ricardo Tormo in der Gruppe um Platz 8. Am Ende kam der KTM-Fahrer als Neunter ins Ziel – sein bestes Saisonergebnis. Phillip Tonn holte mit Platz 15 seinen ersten Punkt in diesem Jahr. Jakob Rosenthaler (KTM) stürzte in der dritten Runde in Kurve 12, blieb aber unverletzt.

Das zweite Moto3-Rennen am Nachmittag lieferte zunächst spannende Kämpfe. Phillip Tonn stürzte bereits in Runde 3. In Runde 13 stürzte Polesetter Veijer nach einer Kollision auf der kurzen Gerade zwischen Kurve 1 und 2. Der Niederländer verlor dadurch die Chance auf ein weiteres Top-3-Ergebnis.

Eine Runde später stürzte GASGAS-Fahrer David Almansa in Kurve 2. Als weitere Fahrer die Kontrolle über ihre Bikes verloren hatten, reagierte die Rennleitung. Es hatte sich in Kurve 2 Öl auf der Strecke verteilt und die Stürze waren unverschuldet, der Lauf wurde mit der roten Flagge abgebrochen. Weil Almansa das Bike rechtzeitig zurück in die Box brachte, wurde er sogar noch als Sieger gewertet. Platz 2 holte sich Farioli, Dritter wurde Alberto Ferrández. Noah Dettwiler steuerte seine KTM auf Rang 13, Jakob Rosenthaler holte sich als 15. einen Punkt.

Insgesamt gab es in zwölf Rennen 2022 sieben verschiedene Sieger. Rueda, Salvador und Farioli landeten in der Gesamtwertung auf den ersten drei Plätzen, Dettwiler beendete die Saison als 20. insgesamt.

Ergebnis JuniorGP, Valencia, Rennen 1 (30. Okt.):

1. David Salvador, Husqvarna, 18 Rdn in 30:15,807 min

2. Collin Veijer, KTM, + 0,002 sec

3. Filippo Farioli, GASGAS, + 0,046

4. José Rueda, Honda, + 1,822

5. Luca Lunetta, Husqvarna, + 5,398

6. Harrison Voight, Honda, + 8,679

7. Alberto Ferrández, KTM, +9,062

8. Danial Shahril, Honda, + 9,238

9. Noah Dettwiler, KTM, + 9,475

10. Marcos Ruda, KTM, + 17,629



Ferner:

15. Phillip Tonn, KTM, + 28,147

Ergebnis JuniorGP, Valencia, Rennen 2 (30. Okt.):

1. David Almansa, KTM, 14 Rdn in 23:34,189 min

2. Filippo Farioli, GASGAS, + 0,298 sec

3. Alberto Ferrández, KTM, + 0,421

4. Harrison Voight, Honda, +0,570

5. José Rueda, Honda, + 0,609

6. Luca Lunetta, Husqvarna, + 6,249

7. David Salvador, Husqvarna, + 10,411

8. Angel Piqueras, Honda, + 10,497

9. Syarifuddin Azman, Honda, + 10,546

10. Arbi Aditama, Honda, + 10,642



Ferner:

13. Noah Dettwiler, KTM, + 14,199

15. Jakob Rosenthaler, KTM, + 16,742

JuniorGP Stand (nach 12 von 12 Rennen):

1. Rueda 238 Punkte. 2. Salvador 162. 3. Farioli 149. 4. Azman 117. 5. Piqueras 105. 6. Vierer 93. 7. Alonso 86. 8. Almansa 85. 9. Buasri 85. 10. Cruces 80. – Ferner: 20. Dettwiler 23. 26. Rosenthaler 8. 30. Tonn 1.