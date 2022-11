Jakob Rosenthaler: «Habe mich stetig verbessert»

Jakob Rosenthaler hat die Rookie-Saison der JuniorGP überstanden. Der Intact-Fahrer ließ sich ein Fazit zu seinen Leistungen nicht nehmen und resümierte diese positv.

Der erst 16-jährige Jakob Rosenthaler hat seine Rookie-Saison in der JuniorGP absolviert. Als Pilot vom Liqui Moly Intact JuniorGP Team hat der Österreicher noch das erste Rennen in Estoril im Mai als 20. abgeschlossen, über die Saison steigerte sich Rosenthaler und holte beim JuniorGP in Misano gar zur besten Saisonleistung, einem zehnten Platz, aus.

Die Leistungen des Linzers, der die Saison mit acht Punkten auf Rang 26 abschloss, blieben nicht ungeachtet. Gerade jene beim Finale in Valencia brachten lobende Worte vom Teammanager Dirk Reissman: «Jakob hat über die ganzen Tage eine schöne Entwicklung gezeigt. Das Highlight aus seiner Sicht war definitiv ein großartiges Qualifying, in dem er seine schnellste Rundenzeit des Wochenendes fuhr. Er ist auf einem sehr guten Weg, was seine Entwicklung angeht. Leider fehlt ihm noch ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen in den Rennen.»

Rosenthaler zog bei seiner Entwicklung ein Fazit: «Ich habe mich über die Saison hinweg stetig verbessert, auch wenn es Rennen gab, wo ich einen Rückschlag gehabt habe. Aber das ist normal. Wenn ich daran denke, dass wir das erste Rennen in Estoril als 20. beendet haben, zum Abschluss konnte ich im Qualifying stabil zwischen dem 15. und 20. Platz fahren, auch im Rennen konnte ich mitfahren.»

Aber auch wenn das Finale mit einem Punkt endete, machte Rosenthaler klar: «Das Highlight der Saison war Misano.» In Italien holte der Intact-Pilot zum zehnten Rang aus und feierte damit sein einziges Top-Ten-Resultat in der gesamten Saison. Die gesammelten sechs Punkte hatten maßgeblichen Anteil daran, dass der 16-Jährige seinen Teamkollegen Philipp Tonn um sieben Zähler in der JuniorGP-Meisterschaft distanzieren konnte. Insgesamt sammelte Rosenthaler Punkte in Algarve (1), Misano (6) und eben beim zweiten Valencia-Rennen (2).

Das abschließende Wochenende in Valencia, wo zum zweiten Mal in der Saison 2022 gefahren wurde, analysierte der Oberösterreicher ebenfalls. «Eigentlich war es ein ganz gutes Wochenende.» Die Aussage kam nicht überraschend, machten doch die Trainingssitzungen und das Qualifying Hoffnungen auf ein gutes Rennen. Doch: «Aufgrund der Grid- und der doppelten Long-Lap-Strafe war das erste Rennen natürlich schwer. Aber es war trotzdem ein gutes Rennen, aber nach dem ersten Long Lap hat es mich hingeschmissen. Das war ein dummer Fehler, ich wollte einfach zu viel.»

«Das zweite Rennen war besser, hatte aber sechs Sekunden Rückstand. Ich hätte vorne mitfahren können, aber das Hinterfeld war zu instabil und dann ist die Lücke aufgerissen. Durch die rote Flagge ist es sich aber gut ausgegangen, dass ich noch einen Punkt geholt habe.»