Jerez: Wer wird der 100. Rennsieger im JuniorGP?

Die Fahrer des JuniorGP haben am Sonntag in Jerez die Chance, sich zum 100. Sieger der Rennserie zu küren. Auch Jakob Rosenthaler (Österreich) und Noah Dettwiler (Schweiz) könnten sich diesen historischen Sieg schnappen.

Zur dritten Saisonstation machen der JuniorGP und die Moto2-EM Halt auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Dabei haben die Talente des JuniorGP, die bislang noch keinen Rennsieg in ihrer Vita stehen haben, die Chance, sich zum 100. unterschiedlichen Sieger der Moto3-Nachwuchsserie zu küren.

Ein Fahrer, der diese Gelegenheit nicht mehr hat, ist der Spanier Angel Piqueras (Team Estrella Galicia 0,0). Denn der 16-Jährige hatte zuletzt in Valencia seine ersten beiden JuniorGP-Siege gefeiert und damit die Meisterschaftsführung übernommen. Hinter ihm lauert der Australier Jacob Roulstone (Aspar Junior Team), der sich in Valencia mit Platz 4 und 2 ebenfalls stark präsentiert hatte. Dritter im Gesamt-Tableau ist derzeit der Italiener Luca Lunetta (AC Racing Team).

Neben Piqueras ist lediglich Nico Carraro (Aspar Junior Team) nicht mehr im Rennen um den Titel 100. JuniorGP-Sieger, denn der Italiener hatte beim Auftakt in Estoril seinen ersten Rennsieg eingefahren. Hingegen lauern der Österreicher Jakob Rosenthaler und der Schweizer Noah Dettwiler in Jerez auf ihre Chance, erstmals das JuniorGP-Podest zu besteigen. Währenddessen wird Rosenthalers Teamkollege im Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team, Leo Rammerstorfer, seine Anpassung an die Moto3-Klasse weiter fortsetzen.

In der Moto2-Kategorie wird Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team) versuchen, seine Siegesserie fortzusetzen. Der Australier hat bislang alle drei EM-Rennen für sich entscheiden können.

Zeitplan Sonntag, 4. Juni:

11:00 – JuniorGP Rennen 1: 15 Runden

12:00 – ETC Rennen 1: 14 Runden

13:00 – Moto2™ Rennen: 16 Runden

14:00 – JuniorGP Rennen 2: 15 Runden

15:00 – ETC Rennen 2: 14 Runden

16:00 – Stock: 16 Runden

JuniorGP WM-Stand

1. Ángel PIQUERAS / SPA / Honda / 70 Punkte.

2. Jacob ROULSTONE / AUS / GASGAS / 44

3. Luca LUNETTA / ITA / KTM / 42

4. Nico CARRARO / ITA / GASGAS / 40

5. Joel ESTEBAN / SPA / GASGAS / 26

6. Xabier ZURUTUZA / SPA / KTM / 25

7. Álvaro CARPE / SPA / Husqvarna / 22

8. Eddie O'SHEA / GBR / Honda / 22

9. Elia BARTOLINI / ITA / Honda / 17

10. Jakob ROSENTHALER / AUT / Husqvarna / 16

11. Adrián CRUCES / SPA / Husqvarna / 16

12. Alessandro MOROSI / ITA / KTM / 15

13. Cormac BUCHANAN / NZE / KTM / 12

14. Tatchakorn BUARSI / THA / Honda / 11

15. Noah DETTWILER / SWI / KTM / 11



ferner:

19. Leo RAMMERSTORFER / AUT / Husqvarna / 3.

Moto2-EM-Stand

1. Senna AGIUS / AUS / KALEX / 75

2. Mattia RATO / ITA / KALEX / 44

3. Carlos TATAY / SPA / KALEX / 36

4. Xavier CARDELUS / AND / KALEX / 33

5. Niccolò ANTONELLI / ITA / KALEX / 32