Jakob Rosenthaler: Trotz Schmerzen in den Punkten

Das Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team hatte beim JuniorGP-Lauf in Barcelona alle Hände voll zu tun. Nach Stürzen beider Moto3-Fahrer hielt Jakob Rosenthaler immerhin im zweiten Rennen die Teamfahnen hoch.

Das fünfte JuniorGP-Event in Montmeló brachte für das Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team einige Rückschläge mit sich. Zuerst erwischte es Moto2-EM-Spitzenreiter Senna Agius, der sich am Freitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im freien Training bei einem Highsider mehrere Knochenbrüche an der linken Hand zuzog. Der Australier wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen müssen, um die Mobilität in seiner Hand wiederherzustellen.

Am Sonntag wurde dann mit Jakob Rosenthaler ein weiterer Verletzter gemeldet. Der Oberösterreicher wurde im ersten JuniorGP-Lauf von einem Konkurrenten ins Kiesbett befördert und verletzte sich dabei an der linken Hand. «Mein Start ins erste Rennen war stark, ich konnte mich gut in der Gruppe positionieren. Doch in der dritten Runde wurde ich am Ende der Start-Ziel-Geraden abgeräumt. Es war ein heftiger Rammstoß», schilderte er den Vorfall und ergänzte: «Ich hatte nach dem Sturz starke Schmerzen in der linken Hand, weshalb ich nicht sicher war, ob ich am Nachmittag wieder fahren kann.»

Doch der 17-jährige Linzer biss die Zähne zusammen und erkämpfte sich im zweiten Rennen einen beachtlichen 13. Platz. «In der Startaufstellung haben wir den kleinen Finger und den Ringfinger mit Tape verbunden. Ich brauchte eigentlich nur Daumen und Zeigefinger, was nicht einfach war. Vor allem in den Linkskurven waren meine Linien sehr prekär. Also musste ich alles auf der rechten Seite ausgleichen. Der letzte Teil der Strecke mit den drei Rechtskurven kam mir sehr entgegen. Bis zur Ziellinie konnte ich einige Fahrer überholen. Dass ich am Ende sogar in die Punkte gefahren bin, freut mich besonders.»

Für Teamkollege und Klassenneuling Leo Rammerstorfer verlief das Wochenende ebenfalls mit Höhen und Tiefen. Am Freitag erlitt der Österreicher einen schweren Sturz, bei dem er seine Husqvarna stark demolierte. Nachdem er dann für den ersten Lauf in der Startaufstellung auf den letzten Platz strafversetzt wurde, kämpfte sich der 18-Jährige bis auf Rang 20 vor. «Meine Pace war gut und ich konnte mich in jeder Sitzung verbessern. Leider ging das Qualifying völlig daneben, weshalb ich beide Rennen von sehr weit hinten starten musste. Im ersten Rennen war es besonders schlimm, da ich vom letzten Startplatz losfahren und zwei Long-Laps absolvieren musste.»

Im zweiten Rennen schied Rammerstorfer dann wegen eines Sturzes bereits in der ersten Runde aus. «Der Ausgang des Wochenendes ist für mich schwer zu schlucken. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich in der Sommerpause darüber hinwegkomme und in Aragón perfekt vorbereitet zurückkomme.»

Ergebnis Moto3-Junioren-WM, Rennen 2 (16. Juli):

1. Fadillah Arbi Aditama, Honda, 15 Rdn in 27:52,626 min. 2. David Almansa, KTM, + 27:52;621. 3. Joel Esteban, GASGAS, + 0,332. 4. Luca Lunetta, KTM, + 0,083. 5. Adrian Cruces, KTM,0,382. 6. Angel Piqueras, Honda, + 0,387. 7. Marcos Ruda, KTM, + 0,627. 8. Facundo Llambias, Honda, + 0,467. 9. Elia Bartolini, Honda, + 0,714. 10. Kotaro Uchiumi, KTM, + 0,913. - Ferner: 12. Noah Dettwiler (CH), KTM, + 23,750. 13. Jakob Rosenthaler, Husqvarna, + 23,772.



Junioren-Moto3-WM-Stand (nach 9 von 12 Rennen):

1. Piqueras 166. 2. Esteban 98. 3. Carpe 95. 4. Roulstone 93. 5. Lunetta 92. 6. Zurutuza 85. 6. Esteban 82. 7. Almansa 74. 8. Carraro 63. 9. Cruces 62. 10. Buasri 51. – Ferner: 14. Rosenthaler 42. 19. Dettwiler 20. 24. Rammersdorfer 4.



Ergebnis Moto2-EM, Barcelona, Rennen 2 (16. Juli):

1. Unai Orradre, Kalex, 16 Rdn in 28:14,109. 2. Alberto Surra, Kalex, + 0,090 sec. 3. Xavier Cardelús, Kalex, + 0,350. 4. Mattia Rato, Kalex, + 6,381. 5. Alex Toledo, Bocoscuro, + 8,500. 6. Harrison Voight, Kalex, 9,869. 7. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 10,756. 8. Gerard Riu, Kalex. 9. Marco Tapia, Kalex. 10. Mattia Volpi, Kalex.



Moto2-EM-Stand (nach 8 von 11 Rennen):

1. Senna Agius 141. 2. Cardelús 121 3. Surra 98. 4. Rato 98. 5. Ruiz 76. 6. Toledo 64. 7. Garcia 63. 8. Tatay 61. 9. Orradre 59. 10. Tapia 50. 11. Wilford 45. 12. Antonelli 41.