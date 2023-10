Noah Dettwiler (KTM/26.): «Eine super Erfahrung»

Noah Dettweiler auf der KTM des Green-Power-Teams in Mandalika

Noah Dettwiler verbremste sich beim Mandalika-GP zweimal und kam mit 39,8 sec Rückstand auf Platz 26 ins Ziel. Doch er blieb positiv und freute sich, jetzt sein GP-Team für 2024 zu kennen.

Nach dem respektablen 20. Platz als Wildcard-Fahrer beim GP von Österreich, bei dem er fünf Stammfahrer hinter sich ließ, kam der Schweizer Noah Dettwiler bei seinem zweiten Moto3-WM-Einsatz auf dem Mandalika Street Circuit über den 26. und letzten Platz nicht hinaus.

Der 18-jährige Solothurner, der mit seinen Eltern in Spanien lebt, ersetzte beim 15. Grand Prix der Saison im CIP Green Power KTM-Team von Alain Bronec den verletzten David Salvador. «Ich hatte einen einigermaßen guten Start und konnte mit der Gruppe vor mir mitfahren und auch ein paar Zweikämpfe machen. Doch ich habe mich dann in der dritten oder vierten Runde in der zweitletzten Kurve verbremst. Da die Spur aussen sehr dreckig ist, musste ich die Linie aufmachen und über die Kerbs geradeaus fahren», schilderte Dettwiler. «Ich habe dadurch viel Zeit eingebüsst, und während ich nachher versucht habe, die Gruppe einzuholen ist dann der gleiche Fehler noch einmal passiert.»

«Anschließend habe ich ein ziemlich einsames Rennen absolviert. Ich habe trotzdem nicht aufgegeben, ich habe es durchgezogen. Ich denke, ich kann trotzdem mit dem Wochenende zufrieden sein. Denn wir haben uns verbessert. Außerdem war es schön und toll, das CIP-Team, kennen zu lernen. Für das ich 2024 die gesamte Weltmeisterschaft bestreiten werde. Mein Dank geht auch an das Team von Alain Bronec, dass sie mich hier fahren liessen. Es war sicher eine super Erfahrung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im nächsten Jahr.»

Ergebnis Moto3-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Moreira, KTM, 20 Rdn in 33:19,002 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,107 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,130

4. Veijer, Husqvarna, + 0,190

5. Rueda, KTM, + 0,483

6. Masia, Honda, + 0,544

7. Furusato, Honda, + 0,811

8. Öncü, KTM, + 0,855

9. Ortolá, KTM, + 1,164

10. Nepa, KTM, + 1,253

11. Bertelle, Honda, + 1,346

12. Toba, Honda, + 1,447

13. Rossi, Honda, + 1,815

14. Holgado*, KTM, + 4,018

15. Yamanaka, GASGAS, + 9,094



Ferner:

18. Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26. Dettwiler, KTM, + 39,844



*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Masiá 209 Punkte. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 192. 4. Alonso 180. 5. Öncü 155. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 96. 11. Toba 91. 12. Veijer 76. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 313 Punkte. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 266 Punkte. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.