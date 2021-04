Wieder starkes Feld: NLS am Wochenende mit 147 Autos

Die Nürburgring Langstrecken-Serie will am Wochenende endlich die ersten Rennkilometer der Saison 2021 in Angriff nehmen. 20 GT3-Fahrzeuge sind mit dabei. Das Rennen gibt es auch wieder in Livestream zu sehen.

Nachdem Schneefall den Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie vor drei Wochen unmöglich machte, stimmen die Prognosen – nicht nur in Sachen Wetter – für das NIMEX 45. DMV 4h-Rennen alle Beteiligten positiv. Nun geht es endlich rund, Fahrer und Teams von 147 Fahrzeugen sind heiß auf den ersten Ritt durch die Grüne Hölle.

Die meisten Fahrzeuge tummeln sich in der GT3-Klasse SP9. 20 Boliden von Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche kämpfen um den Tagessieg. Neu am Start sind im Vergleich zum Auftaktrennen Michele Beretta und Nicki Thiim, die einen zweiten Audi R8 LMS für Phoenix Racing pilotieren. Ebenfalls 2021 von dem Team aus Meuspath eingesetzt: Der Wochenspiegel-Ferrari. Georg Weiss, Daniel Keilwitz und Jochen Krumbach feiern unter der Bewerbung 'WTM powered by Phoenix ' ihr Comeback in dem einzigartigen Nordschleifen-Championat. Neu in der GT3-Klasse der NLS ist auch CP Racing, das Team rund um den US-Amerikaner Charles Putman und Joe Foster. In Abwesenheit seines angestammten HRT-Teams bestreitet Nordschleifen-Spezialist Adam Christodoulou einen Gaststart für die Debütanten.

19 Fahrzeuge findet sich in der vorläufigen Teilnehmerliste in der Cup3. Steter Tropfen höhlt den Stein – im sechsten Jahr der Cayman GT4 Trophy by Manthey-Racing und passend zum 25-jährigen Jubiläum des Rennstalls aus Meuspath, feiert die Klasse ein Rekordstarterfeld. Stark besetzt sind zudem die beiden Produktionswagen-Klassen VT2 (18 Fahrzeuge) und V4 (16 Fahrzeuge). Mit zwölf M2 CS Racing ist auch der gleichnamige Cup von BMW in seinem Debütjahr gut besetzt. Und auch sieben Fahrzeuge in der CupX, KTM X-Bow Cup powered by Michelin, können sich sehen lassen.

Auch Rennen zwei der Nürburgring Langstrecken-Serie findet pandemiebedingt unter besonderen Bedingungen statt. Zuschauer an der Rennstrecke sind nicht zugelassen, zum Fahrerlager hat je Team nur eine begrenzte Anzahl an Personen Zutritt. Alle Teammitglieder, die das Fahrerlager betreten, müssen einen negativen Corona-Test nachweisen. Auf dem kompletten Veranstaltungsgelände herrscht eine generelle Maskenpflicht und die Personen sind angehalten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Der Ablauf der Veranstaltung wurde bereits im Vorfeld so organisiert, dass Kontakte minimiert werden. So wird für das NIMEX 45. DMV 4h-Rennen die Prozedur der Einreichung von Corona-Testergebnisse und die Ticketausgabe an Fahrer und Teammitglieder komplett digitalisiert und kontaktlos umgesetzt.

Die NIMEX 45. DMV 4h-Rennen startet am Samstagmittag pünktlich um 12 Uhr über die Distanz von vier Stunden. Zuvor werden im Zeittraining von 08:30 bis 10:00 Uhr die Positionen in der Startaufstellung ausgefahren. Der Livestream auf VLN.de, YouTube und Facebook zeigt ab 08:30 Uhr das Renngeschehen aus der Grünen Hölle – 2021 bei allen Rennen übrigens mit spektakulären Livebildern aus dem ROWE-Heli. Auf dieser Seite hat die Nürburgring Langstrecken-Serie den Zeitplan und die Entrylist hinterlegt