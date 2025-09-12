Fahrzeugeinstufung ADAC GT Masters Red Bull Ring

Die Balance of Performance (BoP) des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring steht fest. Vorletztes Rennwochenende der Serie auf dem populären Kurs in der Steiermark. Einige Änderungen verglichen zum letzten Rennen.

Die SRO kümmert sich seit vielen Jahren um die Fahrzeugeinstufung des ADAC GT Masters. Für dieses Jahr hat die SRO und der ADAC ein angepasstes BoP-System eingeführt, welches auch in der GT World Challenge Europe eingesetzt wird.

Für jede Veranstaltung wird auf der Grundlage der Zahlen des Vorjahres eine Einstufung erstellt, die um die erforderlichen Anpassungen ergänzt wird, um die perfekte BoP zu ermitteln. Für jede Veranstaltung, die auf einer bereits im letzten Jahr besuchten Rennstrecke stattfindet, wird die „angepasste BOP 2024“ als Referenz herangezogen.

Die Unterschiede zwischen der „angepassten BoP 2024“ und der für jede Veranstaltung vorgelegten ursprünglichen BoP werden dokumentiert und detailliert erläutert. Diese ursprüngliche BoP wird den Herstellern mindestens zwei Wochen vor der Veranstaltung zugesandt. Sie können ihre endgültigen Kommentare in einem offenen Forum abgeben, bevor die endgültige Einstufung eine Woche vor der Veranstaltung veröffentlicht wird.

Während jeder Veranstaltung liegt die BoP in den Händen eines BoP-Komitees, bestehend aus dem technischen Direktor der SRO, sowie je einem Vertreter des DMSB und des ADAC, die alle Kommentare oder Beschwerden entgegennimmt und über alle während der Veranstaltung eingegangenen Änderungswünsche entscheidet.

Wir blicken für euch auf die Änderungen der Fahrzeugeinstufung im Vergleich zum vierten Rennwochenende auf dem Salzburgring.

Der BMW M4 GT3 Evo muss 15 Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.335 Kilogramm. Zum Vergleich, das Vor-Evo-Modell bringt zehn Kilogramm weniger auf die Waage.

Auch der Ford Mustang GT3 muss 15 Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.330 Kilogramm. Dafür werden die beiden Restriktoren um je einen Millimeter vergrößert, so dass das V8-Triebwerk mehr Leistung entwickelt.

Um fünf Kilogramm muss der Lamborghini Huracán GT3 Evo2 zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.345 Kilogramm. Der Restriktor wird um zwei Millimeter auf 49 Millimeter verkleinert. Zum Vergleich: Das Evo1-Modell bringt 25 Kilogramm weniger auf die Waage.

Beim Mercedes-AMG GT3 wird der Lambda-Wert von 0,92 auf 0,93 angepasst. Durch das magere Luft-Benzin-Gemisch, entwickelt das Fahrzeug etwas weniger Motorleistung.

Der Porsche 911 GT3 R muss 15 Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt somit 1.340 Kilogramm.

Zum BMW M4 GT3, welcher nicht mit Evo-Paket ausgestattet ist, dem Ferrari 296 GT3 und dem Lamborghini Huracán GT3 Evo1 gibt es keine Vergleichswerte, da sie zum ersten Mal in dieser Saison im ADAC GT Masters antreten.