Ferrari-Team mit kurzfristigem Fahrerwechsel

Baron Motorsport startet mit einem kurzfristig geändertem Fahreraufgebot beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring. Teameigner Philipp Baron startet anstelle von Masoud Jaberian aus dem Iran.

Der Iraner Masoud Jaberian wird nicht beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring antreten. Der 33-Jährige sollte ursprünglich mit Edoardo Bacci aus Italien im Ferrari 296 GT3 von Baron Motorsport an den Start gehen.

Doch am Donnerstag stand der Pilot aus dem Iran nicht mehr auf der vorläufigen Teilnehmerliste des ADAC GT Masters für das Rennwochenende auf der Steiermark. Anstelle von Masoud Jaberian wird Teameigner Philipp Baron ins Cockpit des Ferrari greifen.

«Wir rechnen schon damit, siegfähig zu sein», erklärte Teamchef Philipp Baron vor dem Rennwochenende selbstbewusst. «Wir freuen uns auf ein top organisiertes und schönes Event mit vielen Zuschauern vor heimischem Publikum.»

