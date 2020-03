Speedway der Nationen: Alle Rennen werden verschoben

Wegen der weltweit grassierenden SARS-CoV-2-Pandemie werden derzeit sämtliche Sportveranstaltungen und Events jeglicher Art abgesagt. Es ist davon auszugehen, dass es vor Jahresmitte keine Bahnrennen gibt.

Innerhalb zwei Wochen von Ende April bis Anfang Mai hätte das Speedway der Nationen über die Bühne gehen sollen, in welcher die 15 besten Länder den Team-Weltmeister ausfahren.



Der Motorrad-Weltverband FIM sowie Promoter BSI teilten soeben mit, dass neben den Semifinals in Landshut (25. April) und Daugavpils (2. Mai) auch das Finale in Manchester (8./9. Mai) verschoben wird. «Alle Beteiligten suchen jetzt nach Ausweichterminen», heißt es.

BSI hat nicht viel Handlungsspielraum: Die Briten müssen sich wie alle an die Vorgaben der jeweiligen Länder zur Eindämmung der Viruskrankheit halten. Derzeit sind in vielen Ländern die Grenzen dicht und es herrschen zunehmend Ausgangsbeschränkungen, die bis zum Hausarrest reichen.



Es ist davon auszugehen, dass auch die Speedway-GP in Warschau (16. Mai) und Teterow (30. Mai) verschoben werden, eventuell auch Prag am 13. Juni.

Teilnehmer am Speedway der Nationen:

Semifinale 1 – Landshut/D: Deutschland, Polen, Dänemark, Slowenien, Tschechien, Frankreich, Italien



Semifinale 2 – Daugavpils/LV: Lettland, Russland, Australien, Schweden, Ukraine, Finnland, USA



Finale – Manchester/GB: Großbritannien, die Top-3 pro Semifinale