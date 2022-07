Speedway der Nationen: Vojens neuer Austragungsort

Alle vier Rennen des Ende Juli stattfindenden Speedway der Nationen wurden verlegt, der Club in Esbjerg hat sich aus organisatorischen Gründen kurzfristig zurückgezogen.

Ende Juli finden das Speedway der Nationen mit zwei Halbfinals sowie dem Finale und das Speedway der Nationen 2 statt, das Juniorenrennen. Angesetzt waren die Veranstaltungen in der dänischen Küstenstadt Esbjerg. Wie jetzt bekannt wurde, finden die Rennen nun im 71 km entfernten Vojens statt, da sich der Club in Esbjerg nach kurzfristigen Entwicklungen nicht in der Lage sieht, den Event mit vier Rennen auszurichten. Lars Guldhager, CEO von EMS Event AsP, trat aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück und die verbleibenden Vorstandsmitglieder können den Event in der geplanten Form nicht weiterführen.

Kurzfristig sprang das Speedway Center in Vojens in die Bresche, dort wird im Lauf der Saison auch der dänische Grand Prix ausgetragen. «Wir danken unseren Partnern im Vojens Speedway Center für ihre Bereitschaft, die Veranstaltung so kurzfristig auszurichten und freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um das erste FIM Speedway der Nationen der neuen Ära zu einem großen Erfolg zu machen», teilte Vermarkter Discovery mit.

Der Wettbewerb beginnt am Mittwoch, 27. Juli, mit Halbfinale 1, es folgt das Halbfinale 2 am Donnerstag, 28. Juli, und das Junioren-Nations am Freitag, 29. Juli. Die drei besten Länder aus jedem Halbfinale treffen am Samstag, 30. Juli, im Finale auf Gastgeber Dänemark. Die Rennen werden wir gewohnt live im kostenpflichtigen Eurosport-Player zu sehen sein. Inwiefern Live-Bilder im Free-TV kommen, ist noch nicht bekannt.

Einteilungen Speedway der Nationen:



Halbfinale 1: Deutschland, Polen, USA, Lettland, Finnland, Australien, Ukraine

Halbfinale 2: Tschechien, Großbritannien, Frankreich, Schweden, Italien, Slowakei, Slowenien

Finale: Dänemark + jeweils die Top-3 aus den Halbfinals



Finale Speedway der Nationen 2: Australien, Lettland, Polen, Großbritannien, Dänemark, Tschechien, Schweden