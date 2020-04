Im Stream: Patrick Simon mit Live-Show zum GT Masters

Mit der Talkshow «PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk» bringt der ADAC ein spannendes Format auf die heimischen Bildschirme. Sechs folgen sind zunächst geplant. Am heutigen Sonntag ab 13:00 Uhr geht es los.

Im Motorsport stehen die Räder derzeit still. Rennen werden verschoben bzw. komplett abgesagt. Auch die ADAC GT Masters-Plattform hat gehandelt und das Rennwochenende in Oschersleben (ursprünglich geplant am 24. bis 26. April) auf 23. bis 25. Oktober verlegt. In der rennfreien Zeit muss jedoch trotzdem nicht auf gute Unterhaltung verzichtet werden. Denn mit der Online-Show «PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk» wird nun richtig durchgestartet.

Dabei informiert der bekannte Moderator Patrick Simon über alle News und aktuelle Entwicklungen aus dem ADAC GT Masters und spricht mit Fahrern und Teamchefs. Auch die ADAC Formel 4, die ADAC GT4 Germany und die ADAC TCR Germany sollen in den Sendungen eine Rolle spielen. Insgesamt sind zunächst sechs Folgen geplant, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Los geht es am heutigen Sonntag (5. April) ab 13.00 Uhr.

In der ersten Episode spricht Patrick Simon mit Kelvin van der Linde und Patric Niederhauser, die 2019 in einem Audi R8 LMS den Titel im ADAC GT Masters holen konnten. Auch Callaway-Corvette-Neuzugang Jeffrey Schmidt ist mit von der Partie. ADAC-Motorsportchef Thomas Voss gibt zudem Informationen zu den Planungen für das ADAC GT Masters 2020.

«Der Motorsport steht momentan still und es gibt derzeit sicherlich wichtigere Themen», so Voss .«Allerdings hören wir auch von unseren Fans, dass sie sich in diesen Tagen über eine Abwechselung freuen. Daher sagen wir: ADAC GT Masters-Fans, bleibt zu Hause und freut euch auf PS on Air, den Ravenol ADAC GT Masters-Talk.»

Angeschaut werden kann die Show online im Livestream unter youtube.com/adac, auf dem Facebook-Kanal des ADAC GT Masters sowie auf adac.de/motorsport und ravenol.de.