Im Stream am Ostersonntag: Der ADAC GT Masters-Talk

Patrick Simon geht wieder live auf Sendung. Bei PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk sind mit Lars Soutschka, Indy Dontje, Phil Dörr und Hari Proczyk interessante Gäste dabei. Los geht es um 13:00 Uhr.

Das ADAC GT Masters startet aufgrund der Coronakrise im Jahr 2020 erst vom 31. Juli bis zum 2. August in die Saison. Schauplatz des ersten Rennwochenendes wird entweder die Strecke im tschechischen Most oder der Lausitzring sein. Doch den Fans der sogenannten 'Liga der Supersportwagen' wird die Zeit bis dahin mit ordentlicher Unterhaltung versüßt. So hat letzte Woche 'PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk' sein Debüt gefeiert.

Dabei handelt es sich um eine Online-Show mit Patrick Simon. Der redegewandte Moderator sendet live aus einer Motorsport-Garage und schaltet über Video immer wieder spannende Gäste zu. Am Ostersonntag steht nun die zweite von derzeit sechs geplanten Folgen an. Und die hat es natürlich auch wieder in sich.

Als Gesprächspartner ist Lars Soutschka vorgesehen. Der ADAC Vorstand spricht beispielsweise über die aktuellen Planungen in Bezug auf das ADAC GT Masters. Außerdem kommt auch Indy Dontje zu Wort. Der Niederländer fährt 2020 für HTP Winward Motorsport einen Mercedes-AMG GT3 in der 'Liga der Supersportwagen'.

Aber auch andere ADAC-Serien werden gecovert. So unterhält sich Simon mit Phil Dörr, der 2020 in der ADAC GT4 Germany mit einem McLaren 570S GT4 von Dörr Motorsport antritt. Hari Proczyk, der 2018 den Titel in der ADAC TCR Germany gewann, wird ebenfalls zu Wort kommen.

Abgerundet wird alles durch aktuelle News aus dem ADAC GT Masters, der ADAC GT4 Germany und der ADAC TCR Germany. Zu sehen ist PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk online im Livestream unter youtube.com/adac, auf dem Facebook-Kanal des ADAC GT Masters sowie auf adac.de/motorsport und ravenol.de.