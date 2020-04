So geht Land-Motorsport 2020 ins ADAC GT Masters

Der Rennstall aus dem Westerwald wird 2020 wieder mit zwei Audi R8 LMS im ADAC GT Masters antreten. Die Audi Sport-Fahrer Christopher Mies und Christopher Haase sowie Max Hofer und Kim-Luis Schramm sitzen im Cockpit.

Land-Motorsport wird auch 2020 wieder im ADAC GT Masters an den Start gehen. Der Rennstall aus dem Westerwald hat die Nennung für zwei Audi R8 LMS beim ADAC hinterlegt. Land-Motorsport stieg 2016 ins ADAC GT Masters ein und hat sich seitdem als eines der erfolgreichsten Teams in der Serie etabliert. Bereits in der ersten Saison gelang mit Christopher Mies und Connor de Phillippi in einem unglaublich spannenden Finale auf dem Hockenheimring der Gewinn der Fahrer-Wertung. In derselben Saison holte sich die Truppe aus Niederdreisbach gleichzeitig auch den Team-Titel.

«Die momentane Situation ist eine ziemliche Herausforderung für alle Aktiven im Motorsport», erklärt Teammanager Christian Land. «Keiner weiß, wann wir auf die Rennstrecke zurückkehren dürfen. Trotzdem setzen wir alles daran, bestmöglich vorbereitet zu sein, wenn es losgeht. Dazu gehört auch ein starkes Fahrerquartett, das auch in der kommenden Saison um den Meistertitel kämpfen soll.»

Bei seinen Fahrern setzt Land in beiden Autos jeweils auf eine Kombination aus erfahrenem Audi Sport-Werksfahrer und einen jungen Nachwuchspiloten. So wird ein Audi von Christopher Mies und Kim-Luis Schramm gefahren. Mies tritt damit im fünften Jahr in Folge für Land-Motorsport im ADAC GT Masters an. Schramm fuhr zuletzt 2018 in der 'Liga der Supersportwagen', pilotierte da jedoch einen Mercedes-AMG GT3 von Zakspeed. Insgesamt hat er 24 Einsätze im ADAC GT Masters auf dem Buckel.

«Es ist toll, dass ich wieder bei Land-Motorsport fahren kann. Das Team ist für mich inzwischen wie ein zweites Zuhause geworden. Mit Kim habe ich in diesem Jahr einen neuen Teamkollegen. Ich habe in den vergangenen Jahren mit vielen jungen Fahrern erfolgreich zusammengearbeitet und freue mich darauf, jetzt Kim zu unterstützen», blickt Mies voraus.

Auch im Schwesterfahrzeug sitzt mit Christopher Haase ein ADAC GT Masters-Champion. Er sicherte sich in der Premierensaison 2007 den Titel in einem Lamborghini. Mittlerweile ist auch Haase offizieller Audi Sport-Fahrer. 2016 und 2017 startete er bereits für Land-Motorsport im ADAC GT Masters. 2020 kehrt der 32-Jährige ins Team zurück und teilt sich das Cockpit mit Max Hofer.

Hofer gab bereits 2019 für das Land-Team im ADAC GT Masters Gas und sicherte sich dabei sogar den Titel in der prestigeträchtigen Junior-Wertung. «Land-Motorsport ist ein Megateam und Christopher Haase ein sehr erfahrener Pilot. Ich bin mir sicher, dass ich auch von ihm noch viel lernen kann. Wir wollen vorne mitfahren», geht der Österreicher optimistisch in die Saison.