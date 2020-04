Coronakrise: 24h Spa 2020 in den Herbst verschoben

Das Hauptrennen der Intercontinental GT Challenge kann 2020 nicht an seinem ursprünglich gedachten Datum Ende Juli stattfinden, da Belgien Großveranstaltungen bis Ende August 2020 untersagt.

Durch die Coronakrise muss nun für ein weiteres Autorennen ein neues Datum gefunden werden. Belgiens Premierministerin Sophie Wilmès hat in einer Ansprache Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 in ihrem Land untersagt. In diesen Zeitraum fallen auch die 24 Stunden von Spa-Francorchamps, die eigentlich auf das Wochenende des 25./26. Juli angesetzt waren.

Die SRO, zu deren Serienuniversum die 24 Stunden von Spa-Francorchamps gehören, hat nun direkt auf die Maßnahme reagiert. «Die SRO Belgien respektiert uneingeschränkt die von der belgischen Regierung angekündigte Entscheidung, große Versammlungen im Land aufgrund der COVID-19-Pandemie bis zum 31. August zu verbieten. Während die 2020 Total 24 Stunden von Spa ursprünglich für den 23. bis 26. Juli geplant waren, wird das Rennen nun auf ein überarbeitetes Datum im Laufe des Jahres verschoben, um diesen Richtlinien zu entsprechen», so ein SRO-Statement.

«Da so viel harte Arbeit und Leidenschaft bereits in die langfristige Vorbereitung der Veranstaltung investiert wurden, ist es natürlich enttäuschend, dass sie nicht zu ihrem traditionellen Datum stattfinden kann. Die Sicherheit unserer Fans und Konkurrenten ist jedoch von höchster Bedeutung», erklärt die SRO weiter. «Darüber hinaus wird ein neuer Termin mit der Rennstrecke festgelegt und so bald wie möglich bekannt gegeben. Das gleiche Engagement wird sich nun darauf konzentrieren, im Herbst 2020 ein Weltklasse-Spektakel zu schaffen.»

Die 24 Stunden von Spa-Francorchamps zählen zu zwei SRO-Meisterschaften. Zum einen zur Intercontinental GT Challenge, die aus fünf Langstrecken-Rennen auf fünf unterschiedlichen Kontinenten besteht, und zur GT World Challenge Europe, die lange Zeit auch als Blancpain GT Series bekannt war.

Derzeit ist noch unklar, wann die 24 Stunden von Spa-Francorchamps 2020 tatsächlich ausgetragen werden sollen. Alleine der Blick auf den Terminplan der IGTC birgt diesbezüglich weitere Herausforderungen. So sind die 10 Stunden von Suzuka auf 21. bis 23.August, die 8 Stunden von Indianapolis auf 2. bis 4. Oktober und die 9 Stunden von Kyalami auf 19. bis 21. November terminiert.

Viele Teams der Intercontinental GT Challenge nutzen jedoch den Seeweg, um ihr Material zu den entsprechenden Rennen zu bringen. Durch eine Neuterminierung der 24 Stunden von Spa-Francorchamps im Herbst 2020 wird dieses Unterfangen jedoch sehr schwierig. Womöglich könnte es als Folge nun sogar zu weiteren Verschiebungen im IGTC-Kalender kommen.