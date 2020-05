Im Stream: Timo Bernhard diesmal bei PS on Air dabei

Die Online-Show PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk hat in Folge fünf wieder tolle Gesprächspartner zu bieten. Neben Sportwagen-Weltmeister Timo Bernhard kommt auch Ralf Schumacher zu Wort.

PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk erfreut ich in der Sportwagen-Gemeinde großer Beliebtheit. Am heutigen Sonntag steht bereits die fünfte Folge des Formats an – und dabei wird wieder richtig Vollgas gegeben. Denn als Gesprächspartner schaltet Moderator Patrick Simon hochkarätige Gäste zu. Highlight ist dabei natürlich Timo Bernhard.

Das Team des zweimaligen Le-Mans-Siegers und Sportwagen-Weltmeisters ist bekanntlich sowohl im ADAC GT Masters als auch in der ADAC GT4 Germany unterwegs. Bernhard ist zudem Stiftungsrat in der ADAC Stiftung Sport und kümmert sich in dieser Funktion um den motorsportlichen Nachwuchs.

Außerdem kommen auch noch zwei Piloten seines Team75 Bernhard zu Wort. Dabei handelt es sich um die ehemalige IndyCar-Fahrerin und heutige Porsche-Werksfahrerin Simona de Silvestro, die einen 911 GT3 R im ADAC GT Masters fahren wird und um Alexander Tauscher, der in einem 718 Cayman GT4 in die ADAC GT4 Germany einsteigt.

Auch mit den Teamvorstellungen geht es bei PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk weiter. Diesmal wird MRS GT-Racing den Teamkollegen von Jens Klingmann präsentieren. MRS geht auch 2020 wieder mit einem BMW M6 GT3 im ADAC GT Masters an den Start.

Auch die ADAC Formel 4 wird wieder ein Thema sein. Ralf Schumacher und Gerhard Ungar verraten, wer der dritte Pilot in ihrem Team wird, das in den vergangenen beiden Jahren in der ADAC Formel 4 alle Titel abräumte. Insgesamt steht somit wieder eine spannende und interessante Show rund um Patrick Simon an, die wie üblich aus einer Garage in Wiesbaden gesendet wird.

Los geht es mit PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk wie üblich ab 13:00 Uhr. Die Sendung ist online im Livestream unter youtube.com/adac, auf dem Facebook-Kanal des ADAC GT Masters sowie auf adac.de/motorsport abrufbar.