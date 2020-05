Joos zeigt das Design des neuen Porsche 911 GT3 R

Der Rennstall aus Balingen will 2020 mindestens zwei Rennen im ADAC GT Masters bestreiten. Dafür hat Joos Sportwagentechnik einen neuen Porsche 911 GT3 R angeschafft. Jetzt wurde die finale Optik des Renners enthüllt.

In diesem Jahr wird das ADAC GT Masters durch ein weiteres Neueinsteigerteam bereichert. Dabei handelt es sich um Joos Sportwagentechnik. Der Rennstall aus Balingen hat für 2020 einen brandneuen Porsche 911 GT3 R angeschafft. «Trotz der Coronakrise hat sich an unseren GT-Masters-Plänen nichts geändert», stellt Michael Joos klar. Das Team Joos Sportwagentechnik möchte 2020 mindestens zwei Gaststarts im ADAC GT Masters absolvieren. Dabei wird Michael Joos selbst ins Lenkrad greifen und sich den Porsche mit einem zusätzlichen Piloten teilen.

Nun hat Joos Sportwagentechnik das finale Design des Rennwagens vorgestellt. Das Fahrzeug präsentiert sich in einem schlichten weißen Grundton mit dynamischen blauen Elementen, die insbesondere an der Front und am Dach zu finden sind. Abgerundet wird der Look durch aggressive neonfarbene Beklebungen rund um den Splitter bzw. die vorderen Lufteinlässe, auf den Außenspiegeln sowie dem markanten Heckflügel.

«Wir hatten uns in den letzten Monaten viele Gedanken über das Aussehen unseres neuen Porsche gemacht und diverse Ideen abgewägt», erläutert Teamchef Michael Joos den Prozess der Designfindung. «Letzten Endes haben wir uns dafür entschieden, einmal einen ganz neuen und frischen Weg zu gehen. Blau und Weiß sind tatsächlich nicht die typischen Farben unseres Rennstalls. Wir sind mit dem fertigen Look sehr zufrieden. Besten Dank an dieser Stelle somit nochmals an Thomas Sieger, dessen Firma Siegerdesigns das Rendering erstellt hat. Wir freuen uns schon, damit im Wettbewerb antreten zu können.»

Prägnant vertreten auf dem Porsche 911 GT3 R sind zudem die Logos des Team-Partners TWIN BUSCH Germany. Das Unternehmen aus dem südhessischen Bensheim ist Spezialist im Bereich der professionellen KFZ-Werkstattausrüstung. Auch im Motorsport ist TWIN BUSCH Germany seit vielen Jahren erfolgreich engagiert. TWIN BUSCH Germany kooperiert bereits im historischen Motorsport mit Joos Sportwagentechnik.

Das Team hat in den letzten beiden Wochen bereits erste positive und erfolgversprechende Testfahrten auf dem Hockenheimring mit dem neuen 911 GT3 R unternommen. Ende Mai stehen weitere Tests auf der Agenda, die ebenfalls im badischen Motodrom durchgeführt werden sollen.

Joos Sportwagentechnik wurde im Jahre 2007 gegründet und wird von Hans und Michael Joos geführt. Teamsitz ist das schwäbische Balingen. Seit jeher gibt der Rennstall mit Fahrzeugen der Marke Porsche Gas.