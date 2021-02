Thomas Preining 2021 für Team Bernhard im GT Masters

Porsche-Werksfahrer Thomas Preining kehrt 2021 zurück ins ADAC GT Masters. Er startet nun für den Rennstall von Timo Bernhard. An seiner Seite fährt mit Christian Engelhart der amtierende Champion.

Thomas Preining ist 2021 wieder im ADAC GT Masters am Start. Der schnelle Österreicher kehrt nach einem Jahr, in welchem er in diversen anderen Rennserien am Start stand, zurück in die sogenannte 'Liga der Supersportwagen' und pilotiert einen Porsche 911 GT3 R vom Team des zweimaligen Weltmeisters Timo Bernhard.

«Ich bin ja 2019 schon eine Saison im ADAC GT Masters gefahren, da habe ich noch eine Rechnung offen. Im Moment arbeite ich zu Hause, um mich bestmöglich auf die Saison vorzubereiten. Ich bin viel im Simulator, um schon im Vorfeld alles aus mir rauszuholen, damit ich von Anfang an dabei bin und hoffentlich um Siege kämpfen kann. Das Wichtigste wird sein, dass wir als Team so schnell wie möglich zusammenfinden und gut gemeinsam arbeiten können. Darüber mache ich mir aber keine Sorgen. Ich denke, dass wir die Vorsaison-Tests neben den Set-up-Arbeiten hauptsächlich dazu nutzen werden, um uns gegenseitig gut kennenzulernen und das Teambuilding voranzutreiben», freut sich Preining auf die anstehende Saison, die vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben beginnt.

Preinings Teamkollege im ADAC GT Masters ist kein Geringerer als Christian Engelhart. Der 34-Jährige ist der aktuelle ADAC GT Masters-Champion. «Christian und ich kennen uns relativ gut. Ich freue mich darauf, das Auto mit ihm zu teilen», ist Preining hoch motiviert. «Ich glaube, wir sind ein starkes Line-up, da ist vieles möglich. Wir müssen nur darauf achten, keine Fehler zu machen, keine Nuller zu schreiben und immer konstant schnell zu sein. Dann stehen uns alle Türen offen.»

«Das ADAC GT Masters ist auch in diesem Jahr die Speerspitze unserer zahlreichen Motorsport-Programme. In dieser Top-Liga möchten wir unsere Leistungsfähigkeit als Team zeigen», erklärt Teamchef Timo Bernhard. «Mit Christian haben wir den aktuellen Meister verpflichten können, der mit Thomas, der gerade frisch zum Porsche-Werksfahrer befördert worden ist, ein sehr schlagkräftiges Duo bilden wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier um Top-Positionen kämpfen werden. Auch die Aufwertung des Championats mit Prädikat und dem Titel des Deutschen GT-Meisters sehe ich ausgesprochen positiv.»

Im Rennstall von Timo Bernhard gab es über den Winter eine weitere Umstellung. So wird Timos Schwester Jennifer Leising nun als Team-Managerin agieren. Zudem tritt man nun unter der Bewerbung 'Küs Team Bernhard' an - und nicht mehr als 'Küs Team75 Bernhard'. Die 75 bleibt jedoch erhalten. Sie ist nun die Startnummer des Porsche. Derzeit noch unklar ist, wer den zweiten Porsche des Teams im ADAC GT Masters fahren wird.