Wer fährt für Team75 Bernhard im ADAC GT Masters?

So soll der Porsche 911 GT3 R vom Küs Team75 Bernhard aussehen

Der Rennstall von Sportwagen-Weltmeister Timo Bernhard ist eine feste Größe im ADAC-Wochenendpaket. Bei PS on Air enthüllt der Teamchef die ersten Piloten für die Saison 2021 im ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany.

Die Sendung 'PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk' erfreut sich großer Beliebtheit und hat hat sich zu einem regelrechten Muss für Sportwagen-Fans etabliert. Der eloquente Moderator Patrick Simon spricht mit interessanten Gästen aus dem Umfeld des ADAC GT Masters-Pakets und bringt zudem auch immer diverse News, Hintergründe, Splitter und Fakten.

Mittlerweile wurde PS on Air wieder auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus umgestellt, sodass schon am heutigen Sonntag (28. Februar) die nächste Folge ansteht. Im Mittelpunkt steht dabei das Küs Team75 Bernhard. Teamchef Timo Bernhard wird die ersten Piloten verraten, die für seinen Rennstall im ADAC GT Masters antreten.

Doch damit nicht genug: Auch die Fahrerkombination für die ADAC GT4 Germany will Bernhard bei 'PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk' verkünden. Insgesamt bekommt die ADAC GT4 Germany in der heutigen Sendung einen großen Raum, denn auch Andreas Wirth wird zu Wort kommen.

Wirth war viele Jahre im ADAC GT Masters unterwegs und hat dort acht Laufsiege erzielt. 2021 tritt er in der ADAC GT4 Germany an und fährt den Aston Martin Vantage GT4 von Dörr Motorsport. Mit Gastgeber Patrick Simon spricht Wirth über die anstehende Saison und wie er zum Dörr-Team kam.

Auch in Bezug auf die ADAC TCR Germany wird es ein Update geben. Die Tourenwagen-Serie steht vor einer Saison mit zahlreichen Neuzugängen. Los geht es mit PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk wie üblich ab 13:00 Uhr. Die Sendung ist online im Livestream auf adac-motorsport.de, auf youtube.com/adac und auf der Facebook-Seite des ADAC GT Masters zu sehen.