Lausitzring: Zwei neue Besatzungen im ADAC GT Masters

Sowohl im Küs Team Bernhard als auch bei Joos Sportwagentechnik gibt es im Vorfeld des Rennwochenendes des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring neue Piloten im Cockpit. Diese Fahrer sind in den beiden Porsche am Start.

Im ADAC GT Masters gehen nun alle Blicke auf den Lausitzring. Dort findet am kommenden Wochenende (10. bis 12. September) das vierte Rennwochenende der Saison 2021 statt. Die Deutsche GT-Meisterschaft erwartet wieder ein richtig volles Feld mit der so spektakulären 27 GT3-Rennwagen. In zwei Porsche-Teams gibt es für dem Lausitzring aber Umbesetzungen im Cockpit.

Schon seit einiger Zeit war klar, dass Jannes Fittje im ADAC GT Masters nicht mehr für das Küs Team Bernhard fahren würde. Sein Platz im Porsche 911 GT3 R hat Joel Eriksson übernommen. Der Schwede sollte auf dem Lausitzring eigentlich mit Dylan Pereira fahren. Doch der Luxemburger wird nun auch nicht auf der Rennstrecke in Brandenburg auflaufen.

Dort wird Julien Andlauer für Pereira einspringen. Der 22-jährige Franzose war Ex-Porsche-Junior und wurde dank starker Leistungen zum Porsche Young Professional befördert. Andlauer holte 2017 den Titel im französischen Carrera Cup. 2019 wurde er Champion im Porsche Carrera Cup Deutschland. Bei den 24 Stunden von Le Mans siegte er 2018 in der Klasse GTE Am und sicherte sich in diesem Jahr dort die Pole-Position.

«Wir begrüßen wir Joel Eriksson als neuen Stammpiloten. Er wird aber für dieses Wochenende zunächst einmal mit einem anderen Teamkollegen fahren, weil Dylan im Porsche Supercup noch in aussichtsreicher Position ist und deshalb beim Finale in Monza starten wird. Ihn ersetzt am Lausitzring Porsche Young Professional Julien Andlauer, der das Auto natürlich sehr gut kennt», erläutert Teamchef Timo Bernhard die neue Fahrerkombination. Im zweiten Porsche seines Rennstalls bleibt weiterhin alles beim Alten. Hier teilen sich Christian Engelhart und Thomas Preining die Arbeit.

Jannes Fittje wird dem ADAC GT Masters aber erhalten bleiben. Er startet auf dem Lausitzring für das Team Joos Sportwagentechnik. Der Rennstall aus Balingen absolviert 2021 bekanntlich seine erste volle Saison im ADAC GT Masters. Fittje fährt gemeinsam mit David Jahn und übernimmt den Platz von Marco Holzer.

«Es ist toll, dass Jannes auf dem Lausitzring für uns starten wird», meint Teamchef Michael Joos. «Er ist eines der größten Talente in der Rennserie. Wir möchten uns bei Marco Holzer für seine Einsätze und sehr guten Leistungen bedanken. Er hat uns als neuem Team mit seinem Input sehr weitergeholfen und war ein wichtiger Baustein bei unserer Entwicklung.»

Groß umgewöhnen muss sich Fittje jedoch nicht. Denn auch das Team Joos vertraut auf den Porsche 911 GT3 R. «Ich freue mich auf das Lausitzring-Wochenende mit der Joos-Mannschaft. Ich habe gute Erinnerungen an die Strecke: Im vergangenen Jahr bin ich dort beim Saisonauftakt einmal bestplatzierter Juniorpilot und einmal Vierter geworden. Und auch in der ADAC Formel 4 lief es dort gut für mich. Ich bleibe trotz des Starts bei Joos Mitglied des Küs Team Bernhard und werde dieses weiter bei Fahrercoachings und bei möglichen Starts in der GTC Race unterstützen», stellt Fittje klar.