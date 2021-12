PS on Air: Besuch bei den neuen Deutschen GT-Meistern

Die nächste Folge von PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk steigt am heutigen Sonntag ab 13 Uhr. Dabei ist Moderator Patrick Simon bei Land Motorsport zu Gast und spricht mit Ricardo Feller und Christopher Mies.

Vollgas in der Winterpause: PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk versorgt Fans der Deutschen GT-Meisterschaft auch nach der Saison mit Hintergründen und allen News zur Serie. Am heutigen Sonntag (12. Dezember) gibt es ab 13 Uhr die neueste Folge von PS on Air. Die populäre Online-Talkshow ist diesmal bei den neuen Deutschen GT-Meistern Montaplast by Land-Motorsport im Westerwald zu Gast.

Mit dabei sind die neuen Champions Ricardo Feller und Christopher Mies. Die neueste Ausgabe der Onlineshow wird auf adac.de/motorsport, auf youtube.com/adac und auf der Facebook-Seite des ADAC GT Masters zu sehen sein.

Neben dem Gespräch mit den Fahrer-Champions gibt auch ihr Teamchef Christian Land einen Ausblick auf die Saison 2022 und verrät erste Details über das Programm seines Rennstalls, der in dieser Saison zum zweiten Mal neben dem Fahrertitel auch die Team-Wertung gewonnen hat.

Dazu gibt es spannende News über einen weiteren Zuwachs für die Deutsche GT-Meisterschaft: Ein neues Team wird exklusiv bei PS on Air seine Pläne für das ADAC GT Masters 2022 vorstellen.

Auch die ADAC GT4 Germany ist Thema in der letzten Folge von PS on Air im Jahr 2022: Michael Schrey und Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport) blicken auf die abgelaufene Saison zurück und sprechen über ihren lang ersehnten Titelgewinn.