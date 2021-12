Überraschung: Marco Sorensen fährt Werks-Corvette

Der Däne Marco Sørensen wird bei den 24h von Daytona in der Corvette C8.R sitzen und sich das Steuer mit Tommy Milner und Nick Tandy teilen. Sørensen gewann bereits zweimal den GT-Titel in der FIA WEC.

Marco Sørensen wird 2022 an den 24h von Daytona (29./30. Januar 2022) teilnehmen. Der schnelle Däne startet dabei aber nicht im Aston Martin, sondern in der Werks-Corvette. Seine Teamkollegen sind Tommy Milner und Nick Tandy. «Ich freue mich riesig, zu Corvette Racing zu stoßen. Es ist für mich persönlich eine tolle Gelegenheit, in diesem Team zu sein und gemeinsam zu versuchen, das Ergebnis zu erzielen, das alle wollen – das ist natürlich der Sieg», so Sørensen.

Sørensen hat im GT-Sport schon tolle Erfolge erzielt. Gemeinsam mit Landsmann Nicki Thiim fuhr er viele Jahre für Aston Martin in der GTE-Klasse der FIA WEC. 2016 sowie 2019/20 konnten die beiden Dänen jeweils den WM-Titel für GT-Piloten gewinnen. 2020 holte er zudem Klassen-Platz drei bei den 24h Le Mans. 2021 startete Sørensen beim Klassiker an der Sarthe in der LMP2-Klasse.

Corvette Racing wird 2022 ein etwas anderes Programm haben als in den Jahren zuvor. Eine C8.R wird die FIA WEC in Vollzeit bestreiten. Dieses Fahrzeug wird von Tommy Milner und Nick Tandy bewegt. In Le Mans soll das Duo von Alex Sims verstärkt werden.

Eine weitere C8.R nimmt an der amerikanischen IMSA-Serie in Vollzeit teil. Hier sitzen Antonio Garcia und Jordan Taylor im Cockpit (und in Daytona auch noch Nicky Catsburg). Die IMSA lässt 2022 keine GTE/GTLM-Fahrzeuge mehr zu, weshalb die Corvette leicht umgebaut werden muss, um in der GTD-Klasse mit dabei sein zu dürfen. Beispielsweise ist nun ein ABS verbaut.

Bislang war nur diese eine Corvette im IMSA-Betrieb bestätigt. Da die 24h von Daytona aber eines der Saisonhighlights der IMSA sind (und da die WEC 2022 dann noch nicht begonnen hat), wird in Daytona nun also noch eine zweite (adaptierte) Corvette starten - mit Milner, Tandy und eben Sørensen am Steuer.