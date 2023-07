Podestergebnis für Sandro Holzem im BMW M4 GT3

Die «Road to DTM» soll den Youngster noch 2023 in die DTM führen

Beim GTC Race auf dem Nürburgring begann die «Road to DTM» vom Project 1-Piloten Sandro Holzem. Der Nachwuchsfahrer, der band in der DTM starten soll, fuhr ein Podestergebnis im M4 GT3 ein.

Project 1 startet bei der «Road to DTM» durch. Beim GTC Race auf dem Nürburgring absolvierte der Youngster Sandro Holzem, welcher im DTM-Saisonverlauf den zweiten Boliden des Teams fahren soll, seinen ersten Renneinsatz im BMW M4 GT3.

Holzem bestritt 2022 sein Debütjahr im Automobilsport. Gemeinsam mit seinem Bruder Juliano Holzem startete er in der ADAC GT4 Germany für Dörr Motorsport. Das Duo schloss die Saison ohne wirkliche Erfolge auf der 40. Position in der Gesamtwertung ab.

Nach dem Gaststart im GTC Race plant das Team weiterhin intensive Tests und möglicherweise Gaststarts im ADAC GT Masters, um den Youngster auf das DTM-Programm vorzubereiten.

«Wir planen mit dem jungen Nachwuchstalent Sandro Holzem einen Einstieg im Laufe der DTM-Saison 2023», gibt Teammanager Marcel Jürgens-Wichmann die Zielsetzung vor. «Er wird durch unsere Experten auf seine DTM-Premiere vorbereitet. Intensive Tests und mögliche Gaststarts im ADAC GT Masters stehen hierbei auf der Agenda.»

Beim Rennwochenende des GTC Race im Rahmen des ADAC Racing Weekend auf dem Nürburgring bestritt Holzem zwei halbstündige Sprintrennen, sowie das einstündige GT60 powered by Pirelli.

Am Freitagabend fuhr der Youngster Holzem auf den besten Startplatz für das einstündige Rennen am Samstagabend. Auf den Niederländer Colin Caresani, der sich im Schnitzelalm Racing Mercedes-AMG GT3 auf einen ADAC GT Masters-Gaststart vorbereitete, hatte er dabei nur 0,005 Sekunden Vorsprung. Im GT60-Rennen, welches bei starken Regenfällen ausgetragen wurde, lief es dann nicht mehr so optimal für Holzem. In der GT-Serie, die sich auf Nachwuchs- und Amateurfahrer spezialisiert hat, wurde er auf die vierte Position durchgereicht. Über eine halbe Minute hatte Holzem schlussendlich auf das Schnitzelalm-Duo Caresani und Marcel Marchewisz Rückstand.

Zwei halbstündige Sprintrennen standen am Sonntag auf dem Fahrplan von Sandro Holzem im GTC Race. Am Vormittag belegte er erneut einen vierten Rang. Im zweiten Sprintlauf am Nachmittag verpasste er den Sieg nach einem harten und spektakulären Zweikampf mit Colin Caresani um rund eine halbe Sekunde. Doch aus Rang zwei könnte durchaus noch der Sieg für Holzem werden, da Caresani nach einer Disqualifikation im Qualifying, gegen die das Schnitzelalm-Team Berufung eingelegt hat, nur unter Berufung startete und bis zu einer Entscheidung des DMSB nicht gewertet wird.

Wann und in welcher Serie Sandro Holzem seinen nächsten Gaststart absolvieren wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.