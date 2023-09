Christian Engelhart mit Tagesbestzeit im GT Masters

Christian Engelhart fuhr die Tagesbestzeit des ADAC GT Masters-Trainingstages auf dem Red Bull Ring. Das Besondere: Er fuhr einen älteren Porsche 911 GT3 R der Generation 991.2 und kein aktuelles Fahrzeug.

In den beiden Trainings-Sessions des ADAC GT Masters am Freitag fuhr Christian Engelhart (Starnberg/Team Joos by Racemotion) die schnellste Runde. Mit 1:29,000 Minuten belegte der Champion aus der Saison 2020 mit seinem Porsche 911 GT3 R Platz eins im Tagesklassement. Lamborghini-Pilot Benjamin Hites (CHL/GRT Grasser-Racing-Team) und Ben Green (GBR) im Schubert-BMW komplettierten die Top Drei am österreichischen Red Bull Ring.

Bei bewölktem Himmel sowie Temperaturen von bis zu 22 Grad Celsius leiteten die Piloten mit ihren Supersportwagen von Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche den fünften Saisonstopp des ADAC GT Masters ein. Dabei gelang Engelhart auf der 4,318 Kilometer langen Strecke in der Steiermark die schnellste Runde des Tages. «Ich teile mir das Cockpit mit Michael Joos. Wir beide sind ein eingespieltes Team. Deshalb brauchte ich keine lange Eingewöhnungszeit. Toll, dass ich mit der Bestzeit loslegen konnte. Der Red Bull Ring ist eine mega Strecke und macht extrem viel Spaß. Ich freue mich schon sehr auf die beiden Rennen im ADAC GT Masters», sagte Engelhart.

Zweiter wurde Nürburgring-Sieger Hites (+0,196 Sekunden). Platz drei sicherte sich nach den beiden jeweils 45-minütigen Sessions Green im bestplatzierten BMW M4 GT3 (+0,225 Sekunden). Auf dem vierten Platz ordnete sich Ralf Aron (EST/Haupt Racing Team) mit seinem Mercedes-AMG GT3 ein (+0,271 Sekunden). Rang fünf ging mit einer halben Sekunde Rückstand an BMW-Pilot Maxime Oosten (FK Performance Motorsport). Der Niederländer startet auf dem aktuellen Formel-1-Kurs gemeinsam mit dem DTM-Champion 2012 Bruno Spengler (CAN).

Ergebnis Training 1 (Top 10):

1. Michael Joos/Christian Engelhart – Team Joos by RACEmotion – Porsche 911 GT3 R

2. Benjamin Hites/Marco Mapelli – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

3. Alain Valente/Ralf Aron – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

4. Maxime Oosten/Bruno Spengler – FK Performance – BMW M4 GT3

5. Salman Owega/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

6. Petru Umbrarescu/Philip Ellis – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

7. Finn Gehrsitz/Sven Müller – Team Joos by RACEmotion – Porsche 911 GT3 R

8. Jannes Fittje/Nico Menzel – Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 R

9. Eduardo Coseteng/Ben Green – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

10. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. – LIQUI MOLY Team Engstler – Audi R8 LMS GT3

Ergebnis Training 2 (Top 10):

1. Eduardo Coseteng/Ben Green – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

2. Benjamin Hites/Marco Mapelli – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

3. Michael Joos/Christian Engelhart – Team Joos by RACEmotion – Porsche 911 GT3 R

4. Maxime Oosten/Bruno Spengler – FK Performance – BMW M4 GT3

5. Salman Owega/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

6. Finn Gehrsitz/Sven Müller – Team Joos by RACEmotion – Porsche 911 GT3 R

7. Petru Umbrarescu/Philip Ellis – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

8. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. – LIQUI MOLY Team Engstler – Audi R8 LMS GT3

9. Alain Valente/Ralf Aron – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

10. Jannes Fittje/Nico Menzel – Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 R