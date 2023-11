Haupt Racing Team: Die Team-Champions des GT Masters

Das Haupt Racing Team gewann in seiner ersten ADAC GT Masters-Saison direkt den Titel in der Teammeisterschaft. Das erfolgsverwöhnte Mercedes-AMG-Team plant auch 2024 den Start in der GT3-Serie des ADAC.

Das Haupt Racing Team erlebte in seinem ersten Jahr im ADAC GT Masters einen Einstand nach Maß. Beim Saisonfinale am Hockenheimring Baden-Württemberg jubelte der Mercedes-AMG-Rennstall über den Gewinn der Team-Meisterschaft. Zudem freuten sich die beiden HRT-Piloten Alain Valente aus der Schweiz und der Este Ralf Aron über ihren ersten Sieg in der traditionsreichen GT-Serie des ADAC.

Neben dem ersten Platz im zwölften Saisonlauf auf der ehemaligen Formel-1-Strecke in Hockenheim standen Valente und Aron noch drei weitere Male auf dem Podium. Auch Stammfahrer Petru Umbrarescu hatte im zweiten Mercedes-AMG GT3 mit wechselnden Teamkollegen, wie dem ADAC GT Masters-Champion von 2012 Maximilian Götz, großen Anteil an der Team-Meisterschaft. Der Rumäne schaffte insgesamt vier Top-Drei-Ergebnisse. Mit acht Podien im ADAC GT Masters 2023 stellte HRT das erfolgreichste Team. «Mit unserem ersten Jahr im ADAC GT Masters sind wir sehr zufrieden. Wir konnten über die Saison hinweg starke Einzelleistungen mit unseren beiden Mercedes-AMG GT3 zeigen. Dass es in Hockenheim mit dem Team-Titel geklappt hat, ist ein toller Saisonschluss für uns als Team inklusive aller Mechaniker, Ingenieure und auch Fahrern. Jeder Einzelne hat viel Energie und Ehrgeiz in das Projekt gesteckt», sagt Ulrich Fritz, CEO der Haupt Racing Team GmbH.

Im ADAC GT Masters zählte das Team aus Drees unweit des Nürburgrings zu den fest eingeschriebenen Mannschaften. Der Rennstall setzte in allen zwölf Rennen zwei Fahrzeuge ein. Fritz hebt die Verbindung der traditionsreichen GT-Serie zur reichweitenstarken DTM-Plattform hervor: «Die Synergie zwischen der DTM und dem ADAC GT Masters ist besonders in Bezug auf die Nachwuchsförderung eine ideale Konstellation. Ich bin sicher, dass wir im nächsten Jahr wieder deutlich mehr Autos sehen werden». Die Mission für die kommende Saison bei den Team Champions ist klar – Titelverteidigung. «Wir planen auch 2024 mit dem Haupt Racing Team am Start zu sein», erklärt Fritz weiter.

Das ADAC GT Masters absolviert 2024 insgesamt sechs Tourstopps auf attraktiven Rennstrecken in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Österreich. In der Motorsport Arena Oschersleben findet vom 26. bis 28. April der Saisonauftakt gemeinsam mit der DTM statt. Den kompletten Rennkalender der 2024er Saison des ADAC GT Masters könnt ihr hier einsehen.