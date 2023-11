Stefan Wendl über den neuen Mercedes-AMG GT2 PRO

Mercedes-AMG stellte letzte Woche den 750 PS starken GT2 PRO vor, ein nicht homologiertes Fahrzeug speziell für Track Days. Im Interview erklärt Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing, den Boliden.

Letzte Woche wurde der neue Mercedes-AMG GT2 PRO gelauncht. Basis dieses Kundensportfahrzeugs ist der leistungsstarke und rennsporthomologierte Mercedes-AMG GT2. Der Mercedes-AMG GT2 PRO, die aktuelle Spitze des Customer Racing Portfolios, verfügt unter anderem über eine Push2Pass-Funktion. Per Knopfdruck wird der Ladedruck temporär angehoben. Damit kann kurzzeitig das volle Leistungspotenzial von 750 PS abgerufen werden. Der Mercedes-AMG GT2 PRO wurde entwickelt, um das Track-Day-Erlebnis auf ein neues Level zu heben. Im Interview erklärt Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing, wie die Idee zum Mercedes-AMG GT2 PRO entstand und was das Rennfahrzeug auszeichnet.

Mehr zu dem Fahrzeug könnt ihr hier erfahren.

Drei Fragen an Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing

Stefan, mit dem Mercedes-AMG GT2 PRO wurde das AMG Kundensport-Portfolio um ein leistungsstarkes Rennfahrzeug erweitert. Wie war der Entstehungsprozess - von der Idee über die Entwicklung bis zum Release?

«Wir befinden uns in einem ständigen Prozess, in dem wir den aktuellen Kundenbedarf anhand der Verkaufszahlen analysieren und mit weiteren Gesprächen näher definieren. So haben wir das Potenzial bei Track-Day-Kunden erkannt, die ein Fahrzeug für puren Fahrspaß und nicht für den direkten Wettbewerb anstreben. Bei genauerer Betrachtung unseres bestehenden Fahrzeugportfolios haben wir mit dem Mercedes-AMG GT2 eine potente Basis für das Update zu dem neuen GT2 PRO gefunden.»

Der Mercedes-AMG GT2 PRO ist ein auf Track-Day-Anwendung ausgelegtes Derivat, basierend auf dem GT2. Was sind die bedeutendsten Unterschiede zwischen den beiden Rennfahrzeugen?

«Im Exterieur unterscheidet er sich vom Mercedes-AMG GT2 vor allem durch die Sonderlackierung, die zweifarbig lackierten 18''-Leichtmetallräder und die designoptimierten Heckflügel-Endplatten. Diesmal haben wir jedoch besonders viel Wert auf die Details im Innenraum gelegt. Zusammen mit der inkludierten Fahrerausstattung aus unter anderem einem BELL-Helm und einem Rennanzug von PUMA im passenden Design lässt sich jeder Track-Day-Auftritt perfektionieren. Um das Erlebnis auch auf der Rennstrecke mit beeindruckenden Emotionen zu füllen, haben wir einen zusätzlichen Knopf am Lenkrad hinzugefügt, der bei Aktivierung die Spitzenleistung auf souveräne 750 PS anhebt.»

Wie du sagst, ist der GT2 PRO vorrangig auf Track Days und Testeinsätze ausgelegt. Für wen ist das Fahrzeug geeignet?

«Der Mercedes-AMG GT2 PRO ist für genau diese Individualisten entwickelt worden, die ein V8 angetriebenes Rennfahrzeug mit bis zu 750 PS auf der Rennstrecke auf der Jagd nach neuen persönlichen Rundenrekorden beherrschen. Wir geben ihnen damit das optimale Tool, um die eigene Performance weiter zu steigern und die persönlichen Leistungsgrenzen weiter zu verschieben. Unser Mercedes-AMG GT2 PRO gibt darüber hinaus auch abseits der Rennstrecke als edles und exklusives Sammlerfahrzeug eine hervorragende Figur ab.»