David Schumacher und Mercedes-AMG trennen sich

David Schumacher und Mercedes-AMG gehen nach drei Jahren getrennte Wege. David Schumacher möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, für den ein Markenwechsel erforderlich ist. Wechsel zu Ford?

Nach drei gemeinsamen Jahres gehen David Schumacher und Mercedes-AMG getrennte Wege. Der Sohn von Ralf Schumacher war zuletzt als offizieller Juniorfahrer der Marke aus Affalterbach tätig. In diesem Jahr fuhr er im ADAC GT Masters und auf der Nürburgring-Nordschleife.

«Wir wollen jetzt den nächsten Schritt in Davids Rennkarriere tun, weil eine sehr positive motorsportliche Entwicklung von ihm klar erkennbar ist», so Ralf Schumacher gegenüber den Kollegen vom Motorsport-Magazin. «David liegen sehr interessante Angebote vor, die allerdings einen Markenwechsel erfordern. Deshalb wird er zukünftig auch nicht mehr für Mercedes-AMG an den Start gehen.»

Nachdem sich Schumacher 2022 und 2023 in der DTM schwertat, ging er in diesem Jahr für die Marke mit dem Stern im ADAC GT Masters an den Start. Gemeinsam mit Salman Owega ging er für das Haupt Racing Team an den Start - das Duo fuhr drei Saisonsiege ein und beendete das Rennjahr auf der dritten Position in der Gesamtwertung. Zudem fuhr er für den Rennstall von Hubert Haupt auch auf der Nordschleife und konnte das 6h-Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie für sich entscheiden.

«Das Jahr hatte Höhen und Tiefen. Wir hätten gerne mehr Wochenenden wie das am Nürburgring gehabt und uns in den Kampf um die Meisterschaft eingeschaltet, aber es hat nicht ganz gereicht. Die Zusammenarbeit mit dem Haupt Racing Team war hervorragend und auch mit Salman lief es sehr gut. Danke an alle Beteiligten für die vergangene Saison», so David Schumacher über seine Saison.

Eine Option für die Zukunft wäre der Wechsel zu Ford: Der Hersteller steht in engen Verhandlungen mit dem Haupt Racing Team - bei dem sich Schumacher in diesem Jahr sehr wohlgefühlt hat.