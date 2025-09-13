Audi auf der Pole-Position auf dem Red Bull Ring
Nico Hantke auf der Pole-Position
Pole-Position für Audi auf dem Red Bull Ring! Nico Hantke fuhr im SCHERER SPORT PHX Audi auf den besten Startplatz. Der Youngster umrundete den Kurs in 1:28.681 Minuten.
Rang zwei sicherte sich der ehemalige DTM-Pilot Sandro Holzem. 0,117 Sekunden fehlten dem Schubert Motorsport-Pilot auf die Bestzeit.
Gerhard Tweraser fuhr im ARC Bratislava Lamborghini Huracán GT3 Evo1, welcher nicht die aktuelle Ausbaustufe ist, sensationell auf den dritten Startplatz.
Ergebnis ADAC GT Masters Red Bull Ring Qualifying 1 (Top 10):
1. Nico Hantke/Denis Bulatov - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3
2. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
3. Gerhard Tweraser/Adam Konopka - ARC Bratislava - Lamborghini Huracán GT3
4. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
5. Salman Owega/Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
6. Alain Valente/Carrie Schreiner – Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3
7. Niklas Kalus/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
8. Jannes Fittje/Moritz Wiskirchen – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3
9. Eduardo Coseteng/Julian Hanses – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
10. Simon Birch/Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R