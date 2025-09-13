Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Bagnaia sieht Licht am Ende des Tunnels

Audi auf der Pole-Position auf dem Red Bull Ring

Von Jonas Plümer
Nico Hantke auf der Pole-Position
© ADAC

Nico Hantke auf der Pole-Position

Nico Hantke hat sich die Pole-Position für den ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Red Bull Ring gesichert. Sensationeller dritter Startplatz von Gerhard Tweraser im älteren Lamborghini Huracán GT3.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Pole-Position für Audi auf dem Red Bull Ring! Nico Hantke fuhr im SCHERER SPORT PHX Audi auf den besten Startplatz. Der Youngster umrundete den Kurs in 1:28.681 Minuten.

Rang zwei sicherte sich der ehemalige DTM-Pilot Sandro Holzem. 0,117 Sekunden fehlten dem Schubert Motorsport-Pilot auf die Bestzeit.

Gerhard Tweraser fuhr im ARC Bratislava Lamborghini Huracán GT3 Evo1, welcher nicht die aktuelle Ausbaustufe ist, sensationell auf den dritten Startplatz.

Ergebnis ADAC GT Masters Red Bull Ring Qualifying 1 (Top 10):

1. Nico Hantke/Denis Bulatov - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3
2. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
3. Gerhard Tweraser/Adam Konopka - ARC Bratislava - Lamborghini Huracán GT3
4. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
5. Salman Owega/Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
6. Alain Valente/Carrie Schreiner – Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3
7. Niklas Kalus/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
8. Jannes Fittje/Moritz Wiskirchen – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3
9. Eduardo Coseteng/Julian Hanses – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
10. Simon Birch/Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 12.09., 23:25, Motorvision TV
    Legends Cars National Championship
  • Fr. 12.09., 23:50, Das Erste
    Sportschau
  • Sa. 13.09., 00:35, Motorvision TV
    Rallye: World Rally-Raid Championship
  • Sa. 13.09., 00:45, Hamburg 1
    car port
  • Sa. 13.09., 01:00, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Sa. 13.09., 02:00, ORF Sport+
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Sa. 13.09., 02:55, Spiegel TV Wissen
    Ultimate Processes
  • Sa. 13.09., 03:15, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Sa. 13.09., 03:40, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Sa. 13.09., 03:40, Spiegel TV Wissen
    Ultimate Processes
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C1309054512 | 5